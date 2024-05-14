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Синєгубов розповів, хто відповідав за зведення фортифікацій на Харківщині та як їх будували

14 травня, 2024 вiвторок
19:39
Війна з Росією
Зміст

Харківська обласна військова адміністрація була відповідальною за третю та частково другу лінію оборони в області

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів у інтерв'ю ВВС.

"Щодо фортифікацій, то існує кілька ліній оборони. Вони діляться між собою по наближеності до або держкордону, або до лінії зіткнення. Ми будували третю лінію оборони, подекуди – другу. Все залежить від кілометражу до лінії зіткнення чи кордону. Перша лінія й основна частина другої – це безпосередньо відповідальність Збройних Сил і тих військових частин, які заходять на ці позиції", – сказав він.

Синєгубов пояснив, що на першій лінії було неможливо проводити роботи, використовуючи бетонні конструкції та велику будівельну техніку. Адже навіть під час зведення другої-третьої лінії, яка віддалена від лінії кордону чи фронту, на 10-15-20 і навіть 30 км, ворог бив і нищив техніку.

"У нас понад 30 одиниць техніки – цивільної будівельної – знищено, 4 людини загинули, більш ніж 15 – поранені. Це ті наші цивільні підрядники, харків'яни, які виконували роботи на відповідних напрямках. Тому наголошу, що адміністрація відповідає за свій обсяг робіт, а військові мають публічно комунікувати про їхні виконані завдання на першій і другій лінії оборони", – додав він.

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Щодо часових рамок, то Синєгубов розповів, що частина робіт зі спорудження фортифікацій мала завершитися до 30 квітня, частина – до 1 червня. Проте терміни є доволі умовними. 

"Бо в нас є позиції, де ми не можемо будувати та переносимо терміни, бо там постійні обстріли. Тому ми свої плани корегуємо. Там, де в нас немає обстрілів і проведено розмінування, то там завдання з фортифікацій, які перед нами були поставлені, вже завершені й виконані повністю", – пояснив він.

Очільник Харківської ОВА наголосив, що влада виконує будівництво "під запити Міноборони". 

"Ми – лише виконавці та замовники робіт. План-схеми, місце розташування, що саме має бути, який бетон, які конструкції – все це розробляло в проєкті Міністерство оборони. І ми це все зводили, звичайно, під наглядом військових інженерів", – сказав він. 

Щодо запитання про те, чи була цивільна влада, зокрема ОВА, долучена до перевірок першої та другої ліній оборони, чи їх контролювали самі військові, Синєгубов сказав: "Це не наша функція".

  • 12 травня голова Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець розповів, що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється у декілька рубежів. 
  • У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у 2024 році інженерно-саперні підрозділи українських Сил підтримки встановили в Харківській області десятки тисяч мін
Теги:
Харківщина
Військові новини
Олег Синєгубов
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