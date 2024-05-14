Цьогоріч на Харківщині встановили "десятки тисяч" мін, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підрозділами інженерних військ Збройних Сил України постійно проводиться робота щодо підвищення живучості військ шляхом виконання заходів інженерного обладнання оборонних рубежів по всій лінії бойового зіткнення, що в свою чергу включає виконання заходів з фортифікаційного обладнання та нарощення системи інженерних загороджень (мінно-вибухових та невибухових). Так, тільки в Харківській області за 2024 рік інженерно-саперними підрозділами Сил підтримки було встановлено десятки тисяч мін", - наголошують у повідомленні.

Водночас Генштаб додає, що підрозділи інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ мають одне із завдань - обладнати другий оборонний рубіж.

"Заходи з фортифікаційного обладнання - це постійний процес, лінія оборони потребує постійного утримання, вдосконалення та відновлення", - акцентують у Генштабі.