Влада поводиться зі своїми громадянами як з людьми, які несповна розуму. Згодовуючи рожеві шмарклі по всім можливим комунікаційним каналам. Спотворюючи реалії. В черговий раз заколисуючи абсолютно нерелевантними повідомленнями.

В той час, коли військові, які перебувають під Харковом, відбивають атаку за атакою, втрачають побратимів, втрачають кілометри рік тому відвойованих територій. Ці військові прямим текстом кажуть: фортифікаційні споруди не збудовані, у 2023 році частина території була чомусь розмінована, люди своєчасно не евакуйовані, зброї та інших важливих речей не вистачає.

Кожний із нас, хто має хоч які аудиторії, розуміє, що панікувати та розганяти зраду не варто. Бо подібне дорого обходиться. Але поводити себе так, наче все у нас добре, це цинічно і гидко.

На фронті критична ситуація. Ворог має переваги у живій силі й у боєприпасах. Зараз ці кончені загрожують не Харкову, вони загрожують всій Україні. До міста – 30 кілометрів.

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У мене знову дежавю, як перед 24 лютого. Коли всі криком кричали, що вторгнення неминуче, а влада генерувала те, за що треба притягати до кримінальної відповідальності. Вже кілька місяців нас заколисували повідомленнями високопосадовців, що навкруги Харкова вибудована оборона. Я вже мовчу про всі оті недолугі заяви Зеленського, який типу інспектував ті "потьомкінські дєрєвні", де йому демонстрували заспокійливі картинки.

Харків зараз рятують:

57 мотопіхотна бригада;

42 механізована бригада;

125 бригада ТРО;

Підрозділ ГУР МО "Кракен";

13 бригада Нацгвардії "Хартія".

Гостра потреба в дронах. Бачу, що організовують збори. Правда, ті збори у нас не припиняються. Тому долучайтеся хоч як, бо це важливо зараз.

З бюджетів міст ці владні дегенерати позабирали військовий ПДФО і порушили чисельні кримінальні справи проти посадових осіб місцевого самоврядування через те, що ті … закуповували різноманітне обладнання для наших військових.

Яких ще ворогів нам треба, коли у нас є свої – нами ж відгодовані, нашою ж кров’ю напоєні?!

Мер Дніпра прямо питає: "Є хоча б один правоохоронний орган у нашій державі, який допомагає ЗСУ, а не саботує зусилля суспільства та місцевого самоврядування?".

Ви розумієте, оці "5-6 ефективних менеджерів" на чолі з випадковим чоловіком у хакі, якого ми маємо нещастя бачити на чолі нашої держави, творять абсолютно дикі речі!

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Чому ізраїльтяни, маючи купу претензій до влади, не сумніваються у своїй владі й не підозрюють, що їхня влада працює проти держави? Чому сумніваємось і підозрюємо ми своїх?

Так, наші союзники повільні, ми маємо до них запитання. Але ж наші союзники теж не сліпі.

Міноборони ролики знімає. Підбадьорливі й мотивувальні. Окопи копайте, а не бюджети зі своїми радниками дерибаньте.

З покидьками з сусідньої недокраїни зрозуміло. З нашими що робити?

І так, я вважаю повними дегенератами тих, хто голосував за Зеленського. Хоч встигли повтікати, голосувальники?

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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