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OPINION

Вовчанськ, судячи з усього, рівнятимуть із землею

Роман Донік
13 травня, 2024 понедiлок
14:05
Погляд Роман Донік
Зміст

Ситуація навколо Харкова надовго. Росіяни готувалися. Довго і гарно

Наше політично-військове (саме в такій послідовності) керівництво не дуже. Як завжди. Все більше в надії що саме розсмокчеться.

Росіяни зараз не мають ресурсів на штурм Харкова. Ключове слово "зараз". Почують слабину, будуть мати успіх навколо міста, наростять зусилля. Поступово будуть давити, поки не зможуть підтягти артилерію і взяти під вогневий контроль ближні тили.

Тактика росіян при проходженні прикордоння не змінилася. Дуже нагадує просування в лютому 22, коли колони розтікатися й обходили осередки спротиву. Зараз тільки масштаби інші та ворог досвідчений і обстріляний. І відмінність в тому, що не колони з технікою, а піхота ногами. Повільніше.

Завдали вогневе ураження, почали масово просуватися малими групами. Як тільки десь знаходять шпарину, лізуть туди й розтікаються. По всім дорогам, інколи по стежках. Як мурахи. Йдуть і не зупиняються. На атаки дронами та скиди майже не реагують. Арту перечекали й далі йдуть. Тупо йдуть. Коли зустрічають опір, акумулюють сили й підтягуються спецназівці або розвідка, починаються запеклі бої. Підтримка з повітря. БПЛА розвідників просто море. Ланцетів теж.

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Найдивніше, це реакція деяких підрозділів сил оборони. Точніше, відсутність реакції на ланцети. Іноді таке враження, що частина командирів не знають про існування ланцетів. Як мінімум, по діях таке враження. Дежавю. Майже нема аналізаторів частот. Небезпека з неба знову недооцінена. Купа народу як з іншого виміру. Не мають елементарного уявлення.

Вовчанськ, судячи з усього, рівнятимуть із землею.

Особисто мене, як параноїка, дуже турбує сумський напрямок і повторна спроба відсікти Харків від Києва.

Підстав для паніки поки нема. Війна як є з переважливими силами противника.

Але буде дуже складно найближчими місяцями.

Після ступору половини першого дня, та пі*дюліни отриманої від Сирського, військова машина на рівні ОСУВ — ОТУ запрацювала доволі оперативно.

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У те що буде в такій "вʼялій" фазі, не дуже віриться. Прогнози — діло невдячне, тому працюємо, з чим є.

Найближчим часом навколо Харкова в підрозділах просто катастрофічно зростуть потреби в дронах (і мавіках і FPV). Зараз небо не закрите РЕБом. Питання часу з обох сторін. Бортовий РЕБ треба буде на кожну автівку та одиницю техніки. Нещодавно самі стикнулися з піхотною атакою за підтримки якихось хімічних речовин, які скидали з дронів. Х*рова тема. Але такі випадки стають все частіше і частіше. Тому, можливо, в тренд сезону зайдуть протигази. Принаймні ми вже починаємо вчити людей стріляти, одягнувши панорамні маски.

Автівки й все, що з ними звʼязане.

Готуємось до довгого, кривавого, виснажливого літа.

Для тих хто донатить і хто шукає термінової допомоги, треба розуміти, що між оголошеним збором та моментом закупівлі може пройти до біса багато часу. Особливо в випадку з засобами баневого РЕБу.

Дякуємо всім, хто допомагає.

Тримаймо стрій.

Джерело

Про автораРоман Донік, активіст, волонтер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Харків
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
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