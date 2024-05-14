Фортифікації на Харківщині: знищувати ворога треба на більшій дистанції, аби надалі проводити контратаки, - генерал-лейтенант Романенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми вже маємо досвід в цій широкомасштабній війні, свій досвід Сил оборони України, крім того, пам'ятаємо, як росіяни за пів року, поки нам надавали союзники допомогу, побудували потужну систему оборони в Запоріжжі і як це відобразилась на проведення у нас контрнаступальних дій. Тобто про доцільність і актуальність розмови вести не треба, а треба енергійно займатися побудовою, тому що такої системи оборони на цих напрямках у зв'язку з тим, якщо ворог переважає, а ми знаходимося в обороні, це дає можливості стороні, яка обороняється підвищити свій відповідний оборонний потенціал", - пояснив Романенко.

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У минулому заступник начальника Генштабу ЗСУ наголосив, що в сірій зоні на Харківському напрямку не була реалізована ефективна оборона на першій лінії.

"Розмова, яку ввів президент і робив аналіз - це швидше за все друга лінія, де вона саме й проходить - це на півночі від Харкова - Ліпці й безпосередньо Вовчанськ - північно-східна частина і там ближче до Харкова є більш потужні рубежі. Але ворога треба зупиняти якомога на більшій дистанції для того, щоб був час його не тільки зупиняти, а й знищувати його сили та при відповідному потенціалі проводити контратаки. Тому зараз зміцнюється оборона на Харківському напрямку, а також розглядається питання стосовно напрямку на Суми", - підсумував генерал-лейтенант.

Що передувало

12 травня голова Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець розповів, що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється у декілька рубежів.

Яковець також прокоментував заяву командира взводу розвідки 1-го стрілецького батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дениса Ярославського щодо відсутності першої лінії фортифікацій і мін на Харківщині.

"Знаєте, коли це говорять експерти, які перебувають на відстані 700-1000 кілометрів до районів бойових дій, це ще можна якось зрозуміти. А коли військові, то, чесно кажучи, я цього не розумію. Інформаційні вкиди щодо можливості обладнання триповерхових бетонних споруд під вогневим впливом противника, м’яко кажучи, є абсурдними. І знецінюють ті зусилля, яких сьогодні дійсно докладають і військовослужбовці інженерних підрозділів, і цивільний персонал", - наголосив голова Держспецтрансслужби.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у 2024 році інженерно-саперні підрозділи українських Сил підтримки встановили в Харківській області десятки тисяч мін.

Харківська обласна військова адміністрація була відповідальною за третю та частково другу лінію оборони в області.

Синєгубов пояснив, що на першій лінії було неможливо проводити роботи, використовуючи бетонні конструкції та велику будівельну техніку. Адже навіть під час зведення другої-третьої лінії, яка віддалена від лінії кордону чи фронту, на 10-15-20 і навіть 30 км, ворог бив і нищив техніку.