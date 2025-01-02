Лідерка партії Шольца висловилася за продовження телефонних переговорів канцлера з Путіним
Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен виступила за продовження телефонних переговорів канцлера Олафа Шольца з очільником Кремля Володимиром Путіним
Про це пише ntv.
"Ці переговори повинні відбуватися знову й знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край убивствам і смертям", – сказала Ескен.
Водночас, на її думку, особиста зустріч Путіна і Шольца зараз не є доцільною. За словами лідерки СДПН, "поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном".
- Олаф Шольц і лідер Росії Володимир Путін 15 листопада провели першу за два роки телефонну розмову.
- У грудні Шольц заявив, що готовий провести подальші переговори з Путіним, попри безрезультатну телефонну розмову.
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