Лідерка партії Шольца висловилася за продовження телефонних переговорів канцлера з Путіним

Про це пише ntv.

"Ці переговори повинні відбуватися знову й знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край убивствам і смертям", – сказала Ескен.

Водночас, на її думку, особиста зустріч Путіна і Шольца зараз не є доцільною. За словами лідерки СДПН, "поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном".