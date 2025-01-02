З півдня від Курахового фронт тримається, ворог почав просуватися з півночі, - військовий оглядач Попович

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Важко зараз прогнозувати, як фронт буде виглядати через деякий час. Тому що ми з вами до Нового року казали про те, що найбільша небезпека йде якраз із південних флангів Курахівського напрямку, це Зеленівка, Сухі Яли і так далі. Зараз із півдня фронт, на щастя, тримається, більш-менш там ситуація стабілізована. Відносно стабілізована, наскільки це можна казати", - зазначив він.

Денис Попович зауважив, що ключову роль грає те, як ситуація складатиметься на флангах.

"Натомість ворог почав просуватися з півночі, тобто він зайшов за Курахівське водосховище, ми зараз бачимо, що він західніше Курахівського водосховища просунувся. І намагається, очевидно, зімкнути кільце оточення між Зеленівкою та Шевченко, тобто якщо подивитися на мапу, то можна в цьому пересвідчитися. В самому Кураховому, очевидно, будуть далі розгортатися біля Курахівської ТЕС, оскільки це промисловий об’єкт в тій чи іншій мірі, тобто це промзона в будь-якому разі, а промзону легше обороняти, легше захищати. Але знову ж таки все залежить від подій на флангах, тобто якщо вдасться по флангу обійти, то, безумовно, оборона самого Курахового буде втрачати сенс", - сказав військовий оглядач.