З півдня від Курахового фронт тримається, ворог почав просуватися з півночі, - військовий оглядач Попович
Військовий оглядач Денис Попович розповів про ситуацію навколо Курахового: з півдня фронт тримається, ворог почав просуватися з півночі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Важко зараз прогнозувати, як фронт буде виглядати через деякий час. Тому що ми з вами до Нового року казали про те, що найбільша небезпека йде якраз із південних флангів Курахівського напрямку, це Зеленівка, Сухі Яли і так далі. Зараз із півдня фронт, на щастя, тримається, більш-менш там ситуація стабілізована. Відносно стабілізована, наскільки це можна казати", - зазначив він.
Денис Попович зауважив, що ключову роль грає те, як ситуація складатиметься на флангах.
"Натомість ворог почав просуватися з півночі, тобто він зайшов за Курахівське водосховище, ми зараз бачимо, що він західніше Курахівського водосховища просунувся. І намагається, очевидно, зімкнути кільце оточення між Зеленівкою та Шевченко, тобто якщо подивитися на мапу, то можна в цьому пересвідчитися. В самому Кураховому, очевидно, будуть далі розгортатися біля Курахівської ТЕС, оскільки це промисловий об’єкт в тій чи іншій мірі, тобто це промзона в будь-якому разі, а промзону легше обороняти, легше захищати. Але знову ж таки все залежить від подій на флангах, тобто якщо вдасться по флангу обійти, то, безумовно, оборона самого Курахового буде втрачати сенс", - сказав військовий оглядач.
- У середу, 1 січня, повідомлялось, що російські терористи мають успіхи на двох напрямках у Донецькій області: у Кураховому та на Покровському напрямку.
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