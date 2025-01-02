Скільки ще мають втратити Україна та Росія, щоб сісти за стіл переговорів, та чому у Європі дорожчає газ. Акценти світових ЗМІ 2 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 2 січня.

Чи може у 2025 році настати мир в Україні

У BBC написали статтю про фінал в Україні, як у 2025 році війна може закінчитися. Найперше журналісти відзначають, що на фронті ініціативу зараз мають російські війська, як сказав Путін під час грудневої пресконференції: "На всій лінії фронту є рух щодня". Російські війська поступово просуваються на сході України, захоплюючи села та міста Донбасу. Мирні жителі тікають або до початку обстрілів, або вже під звуки вибухів.

"Росія досягає успіхів швидше, ніж раніше, попри українські асиметричні атаки. Після майже трьох років вторгнення і мільйонних втрат Україна здається виснаженою. Тим часом у США готується до влади Дональд Трамп, який критично ставиться до України. Він обіцяє завершити конфлікт за 24 години, але його дії залишаються непередбачуваними", - пишуть у BBC.

Майкл Кофман із Фонду Карнегі зазначає, що нова адміністрація США успадкує складну ситуацію без чіткої стратегії успіху. Трамп критикує дії Байдена, заявляючи, що рішення про передачу ракет Україні лише ускладнює війну. Він допускає скорочення допомоги, але не виключає перемовин.

Українські офіційні особи, зокрема радник Офісу президента Михайло Подоляк, відкидають розмови про мирні переговори, наголошуючи, що "Росія ще не заплатила достатньо високу ціну за війну". Водночас президент Володимир Зеленський активно готується до співпраці з Трампом, вже провівши зустріч у Парижі. Його підхід називають "розумною стратегією", спрямованою на збереження підтримки Заходу. Тобто Зеленський демонструє готовність до співпраці з адміністрацією Трампа, що відображає прагнення Києва випередити ініціативи Кремля. За словами аналітиків, Україна намагається запропонувати ідеї, які Трамп може сприйняти як власні.

Також у BBC відзначають, що попри заяви НАТО про "незворотний шлях" України до інтеграції з Альянсом, членство залишається невизначеним. Тому Зеленський погодився розглядати можливість приєднання до НАТО лише контрольованих територій, але конкретних пропозицій досі немає. Також Київ наполягає на надійних гарантіях безпеки. Альтернативи колективній обороні наразі немає, стверджують експерти.

Західні союзники продовжують підтримувати Україну: посилюють ППО, планують відправку інструкторів, вводять нові санкції проти Росії. Економіка РФ під тиском санкцій та втрат на фронті демонструє слабкість, але Путін наполягає на їхній другорядності. Тому, на думку BBC, ключове питання — скільки ще втрат зазнає Україна та Росія, перш ніж сторони сядуть за стіл переговорів.

У Politico написали, що справжній мир в Україні можливий лише завдяки зміцненню країни.

"Головною гарантією миру не може бути "добра воля" Трампа. Навпаки, треба створити умови, щоб ворог просто не наважився напасти знову", - кажуть у виданні.

Те саме відзначили у The New York Times, адже у своєму новорічному зверненні президент Зеленський сказав, що мир може настати лише тоді, коли Україна буде достатньо сильною у військовому плані, щоб змусити Путіна піти на переговори.

Цікаву думку висловив професор історії Єльського університету та автор бестселерів, багато з яких про Україну та Росію, Тімоті Снайдер. Він сказав The Guardian, що в уяві росіян – саме Трамп є "єдиним шансом Росії виграти війну".

"Я думаю, що існування Трампа і можливість того, що він стане президентом, саме по собі була причиною цієї війни, тому що Росія могла це враховувати весь час. Вони могли сказати собі: "Нам потрібно просто залишитися на полі бою до 2025 року, і тоді для нас відкриються нові перспективи, тому що ми матимемо свого хлопця". Тому, якби Трампа не існувало, якби він пішов з політики, я думаю, що російське ставлення до цієї війни було б іншим... Ця війна для них стратегічно ідіотська, це вони повинні знати. Але той факт, що Трамп не йшов з політики, означав, що вони завжди могли раціоналізувати свої дії", - сказав Снайдер.

Як змінюються ціна на газ у Європі

У Bloomberg написали, що "європейський газ подорожчає після втрати російського газу через Україну". Європейські ціни на газ моментально підскочили в перший торговий день року, бо регіон готується до холодної зими без ключового джерела постачання.

"Порівняльні місячні ціни зросли на 4,3% до 51 євро за мегават-годину, що є найвищим показником з жовтня 2023 року. Поставки російського газу через Україну припинилися на Новий рік після закінчення терміну дії транзитного контракту між двома ворогуючими країнами", - пишуть у виданні.

Трейдери досі гадають, чи втрата російських потоків — важливого джерела постачання для кількох країн Центральної Європи — спричинить швидше вилучення газу зі сховищ. Та запаси на всьому континенті вже падають найшвидшими темпами з 2021 року, коли газова криза тільки почала назрівати.

"До того ж зупинка російського газу збігається з прогнозами про мінусові температури в деяких країнах, що призведе до зростання попиту на опалення. У Словаччині, одній із країн, які найбільше постраждали від обмеження, рівень ртутного стовпа може опуститися до мінус сім градусів за Цельсієм до середини січня", - відзначають у Bloomberg.

Цікаво те, що з втратою потоків через Україну Європа також посилює свою залежність від зрідженого газу, в тому числі з Росії. Минулого року РФ поставила в регіон рекордні обсяги СПГ, що зробило її найбільшим постачальником після США.

"Однак для країн Центральної та Східної Європи, які не мають виходу до моря, вартість доставки морським транспортом до Німеччини, Польщі чи Греції, подальшої регазифікації та подальшого транзиту робить СПГ дорогим варіантом. Словаччина підрахувала, що імпорт газу із заходу призведе до додаткових витрат у 177 мільйонів євро", - пишуть у виданні.

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