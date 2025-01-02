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OPINION

Молдовський цугцванг, або Чи зможе Кишинев не повторити політичну траєкторію Грузії

Руслан Рохов
2 січня, 2025 четвер
12:00
Погляд

З 1 січня 2025 року Україну буде цікавити перспектива надійного тилу на південно-західному кордоні. А все тому, що Придністровʼя перестане отримувати газ

Зміст

Отже, питання: внаслідок чого буде функціонувати головна РЕС? І чи буде? А ще — звідки брати електроенергію на лівому березі Дністра і за що? 

Усе це створить соціальну напругу в Придністровʼї, може спричинити потік біженців на правий берег і посіє серйозну невизначеність на обох берегах.

Головною метою, яку буде переслідувати Кремль, є створення потрібного електорального ландшафту перед парламентськими виборами 2025 року. Біженці з паспортами громадян Молдови будуть на правому березі, відтак зможуть проголосувати. 

Необхідність перейти на закупівлю електроенергії з Румунії та інших ринків підвищить її вартість. А це вже вдарить по кишенях жителів правого берега Дністра. 

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Невдоволення зростанням цін призведе до падіння популярності уряду Дорена Речана, а відтак до падіння рейтингів партії Маї Санду.

Посилення негативних тенденцій відбуватиметься у міру можливих віялових відключень електроенергії. 

Насправді електростанція на лівому березі Дністра не лише забезпечувала потреби Придністровʼя, а й забезпечувала значну частину енергопотреб правого берега. 

У 2018-2019 роках електростанція забезпечувала 70% та 85% електричних енергопотреб Молдови відповідно. Мая Санду докладала зусиль, щоб диверсифікувати ризики, закуповуючи електроенергію в Україні.

Вочевидь, Румунія підставить плече в умовах надзвичайної ситуації. Тамтешня енергомережа, хоч і дорожча, але зможе постачати електроенергію.

Але в пікові години споживання, враховуючи атаки РФ на енергообʼєкти України, у Молдові можливі серйозні проблеми зі світлом.

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На відміну від нас, тамтешні виборці до цього не звикли.

Все це разом узяте створить потужні антиурядові настрої, що призведе до критичного падіння підтримки партії.

І тут головна проблема в тому, що вся спроможна опозиція у поточний момент є проросійською.

Якщо в центрі потенційно є з чого будувати спроможні проєвропейські партії, за умови підтримки відповідних процесів з боку зацікавлених осіб, то праворуч цього не дасть зробити команда Маї Санду.

В оточенні Санду бояться, що відтік до альтернативних правих "поставить хрест" на майбутньому правлячої партії.

Але боротьба з конкурентами може призвести до розгромної поразки.

Поляризація, яку робив штаб Маї Санду на президентських виборах, - це погана стратегія для проєвропейського вектора Молдови на парламентських виборах.

Мая Санду, якщо не хоче виходити після завершення другої каденції зі своєї президентури так, як, залишаючи її для проросійського наступника, виходила Саломе Зурабішвілі, має подбати про розвиток проєвропейської опозиції.

Ось такий от молдовський цугцванг…

Джерело

Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Росія
вибори
політика
газ
Молдова
Румунія
Придністров'я
Мая Санду
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