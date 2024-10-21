По приїзду в Кишинів, ми з колегами взяли таксі до готелю. Розмова з таксистом була більше, ніж показовою:

- Це вже неможливо терпіти, — каже він. Ціни виросли жахливо, тарифи теж, нерухомість також…

- Ну, може є обʼєктивні причини й це відбувається в усій Європі? - питаю я, спостерігаючи з вікон автівки за чистим, цілком європейським, розслабленим Кишиневом.

- Ні, це все корупція. Вона (Мая Санду) обіцяла з корупцією боротися, а насправді її команда все це очолила — всіх цих силовиків-вимагателів і т.д.

- А є хоч якісь факти її причетності? Чому ви нею так не задоволені? - питаю.

І тут таксист видає базу:

- Вона закрила три телеканали! От це ж повний бєспрєдєл! (Мова звісно йшла про повністю проросійські телеканали, фінансовані Москвою).

- А головна претензія до неї — вона нам тут під час другого терміну поставить американські військові бази й Росія теж буде змушена нас бомбити. І багато людей цього бояться.

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Видає він головний міф російської пропаганди на експорт в країни колишнього Союзу. На цьому міфі, власне, проросійська влада цілком нормально спекулювала і пояснювала свою важливість і в Грузії останні три роки…

Це було влітку. І от нині цілком спокійна Молдова йде і голосує на референдумі проти вступу до Європейського союзу…

Ці результати станом на зараз не є стовідсотковими і європейська діаспора, а в Молдові це пʼята частина виборців, цілком може результат референдуму змінити, але все одно все буде на грані.

Проте, це шок. Бо Молдова і її громадяни мають надтісні звʼязки з Румунією, бачать стрімкий розвиток Румунії в ЄС, радо роблять румунські паспорти й … голосують проти вступу до ЄС у своїй більшості.

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І це так неймовірно контрастує з Україною, яка за членство в ЄС понад 10 років бореться з кривавою російською агресією на своїй землі, три останні роки терпить щоденні бомбардування своїх міст і сіл, навчилася жити та працювати без світла, навчати дітей в бомбосховищах…

Країна, яка несе страшні щоденні втрати, щодня плаче, але продовжує вірити в європейську ідею і стояти муром для вільного світу від рашистської орди…

Цей неймовірний український дух і подвиг особливо відчутний на контрасті.

UPD. Голосування діаспори таки змінило шальки терезів на бік ЄС на менше, ніж один відсоток...

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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