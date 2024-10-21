Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд У Молдові спрацювали головні міфи російської пропаганди
OPINION

У Молдові спрацювали головні міфи російської пропаганди

Вікторія Сюмар
21 жовтня, 2024 понедiлок
20:05
Погляд блог Вікторія Сюмар

Молдова і її громадяни мають надтісні звʼязки з Румунією, бачать стрімкий розвиток Румунії в ЄС, радо роблять румунські паспорти й … голосують проти вступу до ЄС

Зміст

По приїзду в Кишинів, ми з колегами взяли таксі до готелю. Розмова з таксистом була більше, ніж показовою:

- Це вже неможливо терпіти, — каже він. Ціни виросли жахливо, тарифи теж, нерухомість також…

- Ну, може є обʼєктивні причини й це відбувається в усій Європі? - питаю я, спостерігаючи з вікон автівки за чистим, цілком європейським, розслабленим Кишиневом.

- Ні, це все корупція. Вона (Мая Санду) обіцяла з корупцією боротися, а насправді її команда все це очолила — всіх цих силовиків-вимагателів і т.д.

- А є хоч якісь факти її причетності? Чому ви нею так не задоволені? - питаю.

І тут таксист видає базу:

- Вона закрила три телеканали! От це ж повний бєспрєдєл! (Мова звісно йшла про повністю проросійські телеканали, фінансовані Москвою).

- А головна претензія до неї — вона нам тут під час другого терміну поставить американські військові бази й Росія теж буде змушена нас бомбити. І багато людей цього бояться.

Читайте також: Що слід зробити Україні після виборів у Молдові

Видає він головний міф російської пропаганди на експорт в країни колишнього Союзу. На цьому міфі, власне, проросійська влада цілком нормально спекулювала і пояснювала свою важливість і в Грузії останні три роки…

Це було влітку. І от нині цілком спокійна Молдова йде і голосує на референдумі проти вступу до Європейського союзу…

Ці результати станом на зараз не є стовідсотковими і європейська діаспора, а в Молдові це пʼята частина виборців, цілком може результат референдуму змінити, але все одно все буде на грані.

Проте, це шок. Бо Молдова і її громадяни мають надтісні звʼязки з Румунією, бачать стрімкий розвиток Румунії в ЄС, радо роблять румунські паспорти й … голосують проти вступу до ЄС у своїй більшості.

Читайте також: Росія може спровокувати у Молдові громадянський конфлікт

І це так неймовірно контрастує з Україною, яка за членство в ЄС понад 10 років бореться з кривавою російською агресією на своїй землі, три останні роки терпить щоденні бомбардування своїх міст і сіл, навчилася жити та працювати без світла, навчати дітей в бомбосховищах…

Країна, яка несе страшні щоденні втрати, щодня плаче, але продовжує вірити в європейську ідею і стояти муром для вільного світу від рашистської орди…

Цей неймовірний український дух і подвиг особливо відчутний на контрасті.

UPD. Голосування діаспори таки змінило шальки терезів на бік ЄС на менше, ніж один відсоток...

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ЄС
вибори
Молдова
вибори президента
євроінтеграція
русскій мір
Мая Санду
пропаганда
Читайте також:
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Автор Катерина Єсікова
20 жовтня, 2024 неділя
Зеленський про хабарників у МСЕК та прокурорів-"інвалідів": "Це реально внутрішній ворог"
Вибори в Молдові, Мая Санду і Олександр Стояногло
Автор Катерина Ганжа
21 жовтня, 2024 понедiлок
У Молдові підрахували 100% протоколів у першому турі президентських виборів та референдумі щодо вступу в ЄС
Російська крилата ракета Х-69
Автор Анатолій Буряк
20 жовтня, 2024 неділя
Росіяни вперше вдарили по Україні ракетою Х-69 з металевими кульками, - ЗМІ
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.65
    Продаж 45.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
21 жовтня
20:18
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
У Судані збили вантажний літак, імовірно, з росіянами на борту
19:57
міни
З початку повномасштабної війни 311 людей загинули через вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях
19:55
Оновлено
Рух - Карпати
"Карпати" перемогли "Рух" у львівському дербі: результати усіх матчів 10-го туру УПЛ
19:39
"Шлях ветерана": у Києві презентували довідник для тих, хто звільняється з військової служби
19:37
Умєров з Остіном
Потенціал сягнув $20 млрд: Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати у військове виробництво в Україні
19:34
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Армія РФ вранці вдарила по дитсадку в Запоріжжі: троє людей загинули, 16 постраждали
19:30
Ексвокаліст Iron Maiden Пол ДіʼАнно
У віці 66 років помер ексвокаліст гурту Iron Maiden Пол ДіʼАнно
19:11
Протягом дня у Покровському районі Донеччини окупанти вбили трьох людей, ще двох поранили
19:05
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Якщо готується комбінована атака РФ, ви помітите її ознаки, - речник ВМС Плетенчук
19:04
Трамп у Макдональдзі
McDonald’s виступив із заявою після появи Трампа за стійкою ресторану в Пенсильванії
18:57
Оновлено
Вибори в Молдові, Мая Санду і Олександр Стояногло
У Молдові підрахували 100% протоколів у першому турі президентських виборів та референдумі щодо вступу в ЄС
18:50
Ексклюзив
Південна Корея зацікавлена, щоб бійці КНДР, які отримають бойовий досвід в Україні, не повернулися, - Defense Express
18:47
Кремль дозволив клану Кадирова грабувати меткомбінат Ахметова у Маріуполі, - WSJ
18:35
У РФ визнали призупинення роботи одного з найбільших заводів із виробництва чипів після атаки дронів
18:24
Естонія
В Естонії ініціюють зміни до конституції щодо голосування громадян РФ на місцевих виборах
18:09
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Це вже не тільки малі піші групи: начальник розвідки артилерії розповів, як змінюється тактика ворога на східному фронті
18:00
OPINION
блог Павло Клімкін
Росія може спровокувати у Молдові громадянський конфлікт
17:54
Ілір Мета
Експрезидента Албанії Мету заарештували за підозрою у відмиванні грошей
17:43
Оновлено
Ллойд Остін у Києві
Остін у Києві зустрівся із Зеленським та оголосив про пакет військової допомоги Україні на $400 млн
17:22
Ексклюзив
Майя Санду
Мая Санду перемогла у битві, але не виграла війну, - журналістка Присяжнюк
17:18
Росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ
Росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового: прокуратура розпочала розслідування
16:59
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 67 боєзіткнень: росіяни скинули 32 КАБи на Курську область
16:49
Король Чарльз III
У парламенті Австралії сенаторка від корінного населення звинуватила короля Чарльза у "геноциді"
16:48
Оновлено
Олександр Роднянський
У Москві заочно засудили співзасновника "1+1" Роднянського до 8,5 року ув'язнення: він відреагував
16:39
Петер Стано
У ЄС заявили, що голосування в Молдові відбулось в умовах безпрецедентного втручання РФ
16:35
Оновлено
Нічна атака РФ: у Харкові 15 постраждалих, у Кривому Розі - чотири
16:32
Дмитро Медведєв
Медведєв спрогнозував "тотальну війну до повного винищення людства"
16:24
Ексклюзив
Розсікли наше угруповання на два плацдарми, - депутат Харківської міськради Ткачук про ситуацію на Куп’янському напрямку
16:17
Гранатомети, автомати та понад 3 кг вибухівки: СБУ затримала 7 ділків, які торгували "трофейною" зброєю росіян
16:17
Зеленський провів нараду з Умєровим, Сирським і Баргилевичем
Завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість полонених, - Зеленський
16:15
Росія з КНДР
Південна Корея й Британія домовилися протидіяти загрозам співробітництва КНДР і РФ
16:04
Навчання НАТО REPMUS 24
Під час навчань НАТО вперше випробували українську бойову систему Delta
16:00
OPINION
Навіщо Путін тягне корейців на фронт з Україною
15:53
Леонід Пасічник
Порушення законів і звичаїв війни: справу ватажка "ЛНР" Пасічника скерували до суду
15:47
корупція
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ посилює репресії проти генералів-корупціонерів
15:40
Марк Рютте
Рютте попередив про "значну ескалацію" в разі залучення військових КНДР до війни проти України
15:36
ЗСУ, мобілізація
Бізнес висловив стурбованість зупинкою електронного бронювання й просить уряд продовжити чинні відстрочки
15:20
Ексклюзив
армія КНДР
Я не сумніваюся, що військові КНДР є на території України, - політтехнолог Загородній
15:08
Пункт незламності
На Харківщині працюють 100 Пунктів незламності, інші відкриватимуть у разі надзвичайної ситуації, - Синєгубов
15:05
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV