У країні, яка за декілька місяців має почати переговори з ЄС про вступ, не вистачає голосів, щоб увічнити європейський вибір без голосів діаспори.

Президентка Молдови заявляє про масштабні порушення, а значить не контролює ситуацію, як потрібно.

Якщо цю негативну спіраль не зупинити, то РФ приведе Молдову до громадянського конфлікту.

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Нам терміново потрібна спільна з ЄС стратегія, що і головне як ми маємо спільно зробити, щоб зупинити російський плацдарм в Молдові, чого б це не коштувало.

Молдова може стати західною або піти шляхом Західних Балкан і бути російським анклавом в нашому тилу. Тут немає ніяких "але" чи "або".

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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