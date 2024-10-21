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OPINION

Росія може спровокувати у Молдові громадянський конфлікт

Павло Клімкін
21 жовтня, 2024 понедiлок
18:00
Погляд блог Павло Клімкін

Результати виборів у Молдові є критичною загрозою нашій нацбезпеці

Зміст

У країні, яка за декілька місяців має почати переговори з ЄС про вступ, не вистачає голосів, щоб увічнити європейський вибір без голосів діаспори. 

Президентка Молдови заявляє про масштабні порушення, а значить не контролює ситуацію, як потрібно. 

Якщо цю негативну спіраль не зупинити, то РФ приведе Молдову до громадянського конфлікту

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Нам терміново потрібна спільна з ЄС стратегія, що і головне як ми маємо спільно зробити, щоб зупинити російський плацдарм в Молдові, чого б це не коштувало. 

Молдова може стати західною або піти шляхом Західних Балкан і бути російським анклавом в нашому тилу. Тут немає ніяких "але" чи "або".

Джерело

Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Україна
Росія
ЄС
вибори
Молдова
референдум
вибори президента
євроінтеграція
Павло Клімкін
русскій мір
Мая Санду
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