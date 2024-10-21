Бо тези "До ЄС за 2 роки", "80+% за ЄС та НАТО" можуть розбитися об реальний стан справ зі страшною силою.

І, до речі, налагоджувати більш інтенсивний діалог з Румунією потрібно, необхідно та має сенс.

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Щодо нашої сусідки:

Думаю, що Кремль не стане дотискати Маю Санду, а дасть їй змогу залишитися в президентському кріслі, щоб на її критиці кремлівські міньйони могли набрати більше голосів на парламентських виборах наступного року.

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Про автора. Євген Магда, політолог

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