Що слід зробити Україні після виборів у Молдові
Найбільш корисним для України після 20 жовтня у Молдові було б провести власну роботу над помилками
Бо тези "До ЄС за 2 роки", "80+% за ЄС та НАТО" можуть розбитися об реальний стан справ зі страшною силою.
І, до речі, налагоджувати більш інтенсивний діалог з Румунією потрібно, необхідно та має сенс.
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Щодо нашої сусідки:
Думаю, що Кремль не стане дотискати Маю Санду, а дасть їй змогу залишитися в президентському кріслі, щоб на її критиці кремлівські міньйони могли набрати більше голосів на парламентських виборах наступного року.
Про автора. Євген Магда, політолог
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