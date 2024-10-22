Європейська інтеграція не розколола суспільство, а продемонструвала, наскільки важливо мати всіх в процесі.

Руки та рублі Кремля, якими засівали країну, не дістали людей з правом голосу за кордоном і референдум приніс позитивне рішення лише завдяки закордонному голосуванню.

Проєвропейський вибір щодо президентської посади не є очевидним та однозначним. Росіянам вдається чудово грати на бажанні людей мати низькі ціни та інфляцію, перекладати відповідальність на когось, а також пропонувати прості рішення через сателітів, доступ яких до грошей Москви не є таємницею.

Я б сказала, що то ми так у році 2010-2012, коли комуністи готували референдум за Митний союз, чи ЄС. Коли суспільство хотіло жити, як в Європі, але не сваритись з росіянами.

Щоб вибори пройшли чесно та вільно, над цим потрібно працювати довго і наполегливо, бо всі фокуси щодо втручання сусідів ми чудово знаємо.

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Якби не було Революції Гідності, а тоді й Великої війни за Незалежність, ми б теж мали 50/50 за ЄС, я вже мовчу за НАТО, за членство в якому зараз вболіває понад 80% українців.

А ще такий процес демонструє, коли держава слабка, то її легше захоплювати не силою, а через втручання в політичний процес. Це також дешевше.

Джерело

Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)

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