У Чорногорії через стрілянину в барі загинули 10 людей

Про це інформує Vijesti.

Вказано, що у барі сталася бійка, після якої підозрюваний дістав зброю та вистрілив.

За даними міністра внутрішніх справ Чорногорії, унаслідок стрілянини загинули десятеро людей, за життя ще чотирьох поранених борються медики.

Наразі правоохоронці розшукують підозрюваного. Жителів міста закликали зберігати спокій і не покидати будинків.

Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч у соцмережі Х відреагував на інцидент. Він заявив, що вражений цією трагедію і голосив триденну жалобу.

"Наші думки сьогодні ввечері з родинами, які втратили своїх близьких, і жителями Цетинє. Вся Чорногорія відчуває і розділяє ваш біль", - додав він.