У Новому Орлеані водій вантажівки в’їхав у натовп та влаштував перестрілку з поліцейськими: щонайменше 10 людей загинули, 30 поранених

Про це пише CNN.

"Є 30 поранених пацієнтів, які були доставлені NOEMS (Служба екстреної медичної допомоги Нового Орлеана), і 10 загиблих. Партнери з громадської безпеки реагують на місці події. Оновлення будуть надходити в міру їх надходження", – повідомило міське агентство з питань готовності до стихійних лих NOLA Ready.

Свідок події Кевін Гарсія в коментарі CNN розповів, що "все, що я бачив, це вантажівка, яка врізалася в усіх на лівій стороні тротуару Бурбон". Він також додав, що чув постріли.

Інша очевидиця інциденту Віт Девіс сказала журналістам, що перебувала в нічному клубі, коли трапилась аварія. За її словами, деякий час з приміщення відвідувачів не відпускали.

"Коли нас нарешті випустили з клубу, поліція махала нам, куди йти, і говорила, щоб ми швидко забиралися з цього району. Я бачила кілька мертвих тіл, які вони навіть не змогли приховати, і безліч людей, які отримували першу допомогу", – розповіла дівчина.

Вона додала, що поліція наказала людям, які перебували на місці події, "відкласти свої телефони й піти якомога швидше".

Мер Нового Орлеана назвав інцидент "терористичною атакою", але ФБР спростувало це твердження.

Водночас слідчі впевнені, що водій діяв навмисно.

"Цей чоловік намагався наїхати на стільки людей, скільки міг... Це була не ситуація з водінням в нетверезому вигляді", - сказала суперінтендант поліції.

Також вона заявила, що водій влаштував перестрілку з поліцейськими, вистріливши у двох правоохоронців: їхній стан стабільний.

"Минулої ночі у нас тут було понад 300 офіцерів... Він (водій, - ред.) був несамовито налаштований на те, щоб створити бійню та завдати шкоди", - стверджують у поліції.

Наразі ФБР також перевіряє можливе використання вибухових пристроїв на місці події.