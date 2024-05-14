У Маріуполі виникла пожежа на Азовсталі, росіяни намагались провести розмінування

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Петро Андрющенко.

"Азовсталь палає знов. Окупанти провели розмінування ФАБу. Підсумок - пожежа, що частково перекинулась на мережу електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що частина Лівобережного району Маріуполя тепер без електроенергії.

Фото: Петро Андрющенко