У Маріуполі виникла пожежа на Азовсталі, росіяни намагались провести розмінування
Ввечері вівторка, 14 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі виникла пожежа на Азовсталі
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Петро Андрющенко.
"Азовсталь палає знов. Окупанти провели розмінування ФАБу. Підсумок - пожежа, що частково перекинулась на мережу електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що частина Лівобережного району Маріуполя тепер без електроенергії.
Фото: Петро Андрющенко
- Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі складають список людей, які не зможуть повернутися до міста й підлягають депортації.
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