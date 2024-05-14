Керівництво німецької державної опери повертає на сцену російську пропутінську співачку Нетребко

Про це повідомляє німецьке видання B.Z.

Одіозна російська прокремлівська оперна співачка Анна Нетребко повертається до державної опери в Берліні. Про це стало відомо з програми наступного сезону, презентованої новим головним диригент німецької державної опери Крістіаном Тілеманом і новою художньою керівницею Елізабет Соботкою.

У вересні 2023 року перед оперним театром у Берліні пройшли протести проти участі у виставах російської співачки через її близькість до російського диктатора Володимира Путіна. Проте згідно з програмою, у наступному сезоні Нетребко знову зможе виконати партію Ебігейл в опері "Набукко" Джузеппе Верді. Показ опери відбудеться 2 жовтня 2024 року. Разом із чоловіком Юсифом Ейвазовим вона також буде гостею у "Трубадурі" італійського композитора 15 травня 2025 року.

Елізабет Соботка розуміє ризики для театру.

"Звичайно, я сподіваюся, що протестів не буде, тому що я справді не вважаю їх виправданими", - заявила художня керівниця.

Коментуючи звʼязки Нетребко з Путіним, Соботка зауважила, що співачка "зробила дуже погану річ", але, на думку керівниці, путіністка "дистанціювалася і насправді більше не має нічого спільного з Росією".

"Я не знаю нікого, хто міг би заспівати Ебігейл краще", - додала новопризначена керівниця Держопери.

На початку травня у швейцарському місті Люцерн на вимогу місцевого уряду скасували концерт прокремлівської оперної співачки Анни Нетребко, запланований на 1 червня 2024 року. За кілька днів, 4 травня, у німецькому місті Вісбаден перед будівлею Гессенського державного театру зібралось 400 людей, які протестували проти виступу на травневому фестивалі росіянки.

Ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Metropolitan Opera замінила росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Турандот". Підставою для такого рішення стала відмова сопрано Анни Нетребко від публічної підтримки Путіна.

17 серпня 2023 року концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, який мав відбутися у жовтні в Празі, скасували.