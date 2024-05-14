Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Керівництво німецької державної опери повертає на сцену російську пропутінську співачку Нетребко

Керівництво німецької державної опери повертає на сцену російську пропутінську співачку Нетребко

14 травня, 2024 вiвторок
18:58
Культура Анна Нетребко
Зміст

Новий головний диригент німецької опери Крістіан Тілеман і нова художня керівниця Елізабет Соботка презентували програму наступного сезону, у якому повернеться путіністка Анна Нетребко

Про це повідомляє німецьке видання B.Z.

Одіозна російська прокремлівська оперна співачка Анна Нетребко повертається до державної опери в Берліні. Про це стало відомо з програми наступного сезону, презентованої новим головним диригент німецької державної опери Крістіаном Тілеманом і новою художньою керівницею Елізабет Соботкою.

У вересні 2023 року  перед оперним театром у Берліні пройшли протести проти участі у виставах російської співачки через її близькість до російського диктатора Володимира Путіна. Проте згідно з програмою, у  наступному сезоні Нетребко знову зможе виконати партію Ебігейл в опері "Набукко" Джузеппе Верді. Показ опери відбудеться 2 жовтня 2024 року. Разом із чоловіком Юсифом Ейвазовим вона також буде гостею у "Трубадурі" італійського композитора 15 травня 2025 року.

Елізабет Соботка розуміє ризики для театру.

"Звичайно, я сподіваюся, що протестів не буде, тому що я справді не вважаю їх виправданими", - заявила художня керівниця.

Коментуючи звʼязки Нетребко з Путіним, Соботка зауважила, що співачка "зробила дуже погану річ", але, на думку керівниці, путіністка "дистанціювалася і насправді більше не має нічого спільного з Росією".

"Я не знаю нікого, хто міг би заспівати Ебігейл краще", - додала новопризначена керівниця Держопери.

На початку травня у швейцарському місті Люцерн на вимогу місцевого уряду скасували концерт прокремлівської оперної співачки Анни Нетребко, запланований на 1 червня 2024 року. За кілька днів, 4 травня, у німецькому місті Вісбаден перед будівлею Гессенського державного театру зібралось 400 людей, які протестували проти виступу на травневому фестивалі росіянки.

Ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Metropolitan Opera замінила росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Турандот". Підставою для такого рішення стала відмова сопрано Анни Нетребко від публічної підтримки Путіна.

17 серпня 2023 року концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, який мав відбутися у жовтні в Празі, скасували.

Теги:
Суспільство
Світ
музика
Німеччина
пропаганда
Читайте також:
Путін і Білоусов
Автор Катерина Бенюк
14 травня, 2024 вiвторок
Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов
Путін_Росгвардія
12 травня, 2024 неділя
Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін
12 травня, 2024 неділя
Заморозки та дощі: Наталка Діденко розповіла про погоду наступного тижня
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.03
  • EUR
    Купівля 42.56
    Продаж 43.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
14 травня
19:18
Вовчанськ
У Вовчанську зникли два волонтери з Київщини: подробиці
18:53
Азовсталь
У Маріуполі виникла пожежа на Азовсталі, росіяни намагались провести розмінування
18:53
Оновлено
Грузія протести
У Тбілісі тисячі людей протестують проти ухваленого закону про "іноагентів": є перші затримані
18:51
Михайло Ткач
Прокуратура розслідує заяву про спроби тиску на журналістів "Української правди"
18:34
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Кабмін затвердив порядок виявлення й повернення дітей, депортованих у Росію
18:33
Сергій Долганський, Ворскла
"Подія, яка творить історію": тренер "Ворскли" дав коментар перед фіналом Кубка України
18:31
У Запоріжжі припинено незаконну діяльність групи осіб, яка перешкоджала проведенню мобілізаційних заходів
Поширювали матеріали про "протиправність" мобілізації: 5 жителям Запоріжжя повідомили про підозру
18:21
постер 2-го сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади"
Вийшов трейлер 2-го сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади"
18:17
Олаф Шольц
Перемовин про кінець війни не буде: Шольц про тематику та сподівання від Саміту миру
18:07
OPINION
Тімоті Снайдер
Росія може програти цю війну
18:05
міни
Цьогоріч на Харківщині встановили "десятки тисяч" мін, - Генштаб
17:57
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: постраждали люди, є влучання в багатоповерхівку
17:54
ЗСУ
Росіяни здійснили 13 атак на Харківському напрямку, на околицях Вовчанська тривають бої
17:48
Окупанти
Російський військовий впритул застрелив цивільного на Харківщині: відкрито провадження
17:40
Оновлено
побиття
В Одесі на дівчину напав чоловік у військовій формі: Міноборони заявило, що тримає розслідування на контролі
17:33
Вийшов тизер фільму про першу українську попзірку Назарія Яремчука
17:26
Оновлено
Україна ЄС
ЄС підтримав план реформ для України, найближчим часом надійде €1,89 млрд
17:09
Грант Шаппс
Британія не переконуватиме Київ поступатись частиною територій, - глава міноборони Шаппс
17:08
Ексклюзив
карта Харкіщина кордон 14.05.24
У Defence Express вважають, що масштаб імовірних бойових дій на Сумщині буде меншим, аніж на Харківщині
16:59
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Реал" готовий продати Луніна: стала відома ціна
16:58
Юн Сок Йоль і Емманюель Макрон
Президенти Франції та Південної Кореї підтвердили участь у Саміті миру
16:55
Софія Андрухович
Письменниця Софія Андрухович отримала міжнародну премію Гессе за роман "Амадока"
16:46
Майк Тайсон
Майк Тайсон дав невтішний прогноз для Усика на бій з Фʼюрі
16:37
електроенергія
Рекордний обсяг імпорту та більші терміни обмежень для промисловості. Ситуація в енергосистемі станом на 14 травня
16:36
Збір на позашляховик для розвідки
16:32
новини Львова
Штурмували позиції ЗСУ на Донеччині: два зрадники отримали 15 років ув'язнення
16:23
Лідер System of a Down Серж Танкян випустив мемуари і розкрив, чому хотів залишити гурт
16:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:15
На фото засідання уряду
Уряд призначив т.в.о. міністрів замість звільнених Сольського і Кубракова
16:11
Ексклюзив
Андрій Білоусов
Грабуватиме бюджет армії краще, ніж Шойгу: "Інформаційний спротив" про нового міністра оборони РФ Бєлоусова
16:05
Дональд Туск
Польща спрямує додаткові $25 млн на посилення розвідки на тлі зростання загроз із боку РФ
16:02
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Уряд створив стратегічну інвестиційну раду: якими питаннями опікуватиметься
16:00
OPINION
Вадим Денисенко
Кадрові призначення у Росії. Перші підсумки
15:34
Китай порт
США підвищують мита на імпорт китайських товарів
15:30
В Україні запустили дві газові свердловини на одному з найглибших родовищ на сході
15:29
грузія
Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні
15:10
ЗСУ
На Харківщині росіяни безуспішно намагались просунутися у бік сіл Липці та Нескучне, - Генштаб
15:10
Ексклюзив
З погляду військових, на Харківщині росіяни зазнали фіаско ще 10 травня, - оглядач Інфоспротиву Коваленко
15:10
Британія викликає посла Китаю через шпигунство та кібератаки з боку КНР
14:45
Оновлено
Зеленський і Блінкен
Ситуація на фронті та системи Patriot для України: Зеленський зустрівся із держсекретарем США Блінкеном у Києві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV