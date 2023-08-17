Про це інформує Radio Prague International, посилаючись заяву представників празького Муніципального дому та агентства Nachtigall Artists Management, яке є організатором концерту.

Зазначається, що проти виступу артистки виступили представники празької коаліції.

Представниця агентства-організатора повідомила, що до менеджменту оперної співачки також зверталися чеські групи, відомі організацією демонстрацій, тож обидві сторони погодились скасувати захід, який мав відбутися 16 жовтня.

Видання вказує, що Нетребко вже довгий час проживає в Австрії, проте в минулому допомагала президенту Росії Володимиру Путіну на президентських виборах, а також фотографувалася з представниками проросійських сепаратистів в Україні та їхнім прапором.