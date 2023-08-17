Внесена до санкційного списку України: у Чехії скасували концерт пропутінської оперної співачки Нетребко
У четвер, 17 серпня, концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, який мав відбутися у жовтні в Празі, скасували: вона публічно підтримує президента РФ Путіна та внесена до санкційного списку України
Про це інформує Radio Prague International, посилаючись заяву представників празького Муніципального дому та агентства Nachtigall Artists Management, яке є організатором концерту.
Зазначається, що проти виступу артистки виступили представники празької коаліції.
Представниця агентства-організатора повідомила, що до менеджменту оперної співачки також зверталися чеські групи, відомі організацією демонстрацій, тож обидві сторони погодились скасувати захід, який мав відбутися 16 жовтня.
Видання вказує, що Нетребко вже довгий час проживає в Австрії, проте в минулому допомагала президенту Росії Володимиру Путіну на президентських виборах, а також фотографувалася з представниками проросійських сепаратистів в Україні та їхнім прапором.
- Раніше Metropolitan Opera замінила росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Турандот". Підставою для такого рішення стала відмова сопрано Анни Нетребко від публічної підтримки Путіна.
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