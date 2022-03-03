Metropolitan Opera замінила пропутінську Нетребко на українку Монастирську в опері "Турандот"

Про це Metropolitan Opera повідомив на своєму офіційному сайті. Про це інформує Еспресо.TV.



"Це велика художня втрата для Met і для опери, – сказав генеральний директор Metropolitan Opera Пітер Гелб. — Анна — одна з найвидатніших співачок в історії Met, але з Путіним, який вбиває невинних жертв в Україні, у неї не було майбутнього".

Нетребко у "Турандот" замінить сопрано Людмила Монастирська, - йдеться у повідомленні.



Адміністрація Metropolitan Opera високо оцінює талант Монастирської. "Українське сопрано Людмила Монастирська, яка раніше співала "Турандот" в Українській національній опері та у Великому Театрі, дебютувала в Metropolitan Opera 2012 року, виконавши головну партію в опері Верді "Аїда". Вона також виконувала партії головної героїні в опері Пуччіні "Тоска", партію Сантуцца в "Cavalleria Rusticana", Масканьі та Абігайль у "Набукко" Верді... Вона також виступала в багатьох провідних оперних театрах, включаючи міланську Ла Скала, Королівський оперний театр Ковент-Гарден, Баварську державну оперу, Віденську державну оперу, Берлінську державну оперу, барселонський Гран-театр дель Лісеу".



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