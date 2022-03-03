Metropolitan Opera замінила пропутінську Нетребко на українку Монастирську в опері "Турандот"
Підставою для такого рішення стала відмова сопрано Анни Нетребко від публічної підтримки Путіна
Про це Metropolitan Opera повідомив на своєму офіційному сайті. Про це інформує Еспресо.TV.
"Це велика художня втрата для Met і для опери, – сказав генеральний директор Metropolitan Opera Пітер Гелб. — Анна — одна з найвидатніших співачок в історії Met, але з Путіним, який вбиває невинних жертв в Україні, у неї не було майбутнього".
Нетребко у "Турандот" замінить сопрано Людмила Монастирська, - йдеться у повідомленні.
Адміністрація Metropolitan Opera високо оцінює талант Монастирської. "Українське сопрано Людмила Монастирська, яка раніше співала "Турандот" в Українській національній опері та у Великому Театрі, дебютувала в Metropolitan Opera 2012 року, виконавши головну партію в опері Верді "Аїда". Вона також виконувала партії головної героїні в опері Пуччіні "Тоска", партію Сантуцца в "Cavalleria Rusticana", Масканьі та Абігайль у "Набукко" Верді... Вона також виступала в багатьох провідних оперних театрах, включаючи міланську Ла Скала, Королівський оперний театр Ковент-Гарден, Баварську державну оперу, Віденську державну оперу, Берлінську державну оперу, барселонський Гран-театр дель Лісеу".
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