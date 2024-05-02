У Швейцарії скасували концерт пропутінської співачки Анни Нетребко

Про це повідомляє Swissinfo.

Концерт прокремлівської оперної співачки Анни Нетребко у швейцарському місті Люцерн, запланований на 1 червня 2024 року в Центрі культури та конгресів KKL, скасували на вимогу уряду кантону Люцерн.

"Концертний зал KKL не може бути наданий для концерту Анни Нетребко, запланованого на 1 червня 2024 року", - повідомила швейцарська газета Luzerner Zeitung.

За словами представників KKL, думки щодо політичної позиції солістки залишаються суперечливими. Офіційно причиною скасування концерту стала близькість виступу до мирної конференції щодо України, яка запланована на середину червня на горі Бюргеншток поряд із Люцерном.

Кантональна та муніципальна влада попросила комплекс KKL скасувати концерт у зв'язку з підвищеним ризиком порушення громадського порядку. Уряд кантону Люцерн, зокрема, попередив про можливі заворушення та протести у місті, які можуть поставити під загрозу безпеку населення.

Міністр освіти та культури кантону Люцерн Армін Гартманн у листі до концертної зали KKL висловив очікування, що концерт за участю Анни Нетребко буде скасовано.

Сама Нетребко висловила жаль з приводу скасування концерту "всупереч контрактним зобов'язанням та домовленостям з організаторами". Її менеджмент у письмовій заяві зазначив, що мирна конференція по Україні відбудеться за два тижні після дати концерту. Крім того, жодний із її майже ста виступів з березня 2022 року, нібито, не призводив до порушень громадського порядку.

Нетребко повʼязують із близьким колом президента Росії Володимира Путіна. 2014 року вона відзначила свій 50-й день народження у Кремлі і того ж року з'явилася на публіці з прапором проросійських сепаратистів так званих ЛНР і ДНР. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачку стали піддавати на Заході дедалі більшій критиці.