У Німеччині відбулась акція протесту проти виступу пропутінської оперної співачки Анни Нетребко

Про це повідомляє Spiegel.

За даними місцевої поліції, мітинг розпочався близько 17:00 за місцевим часом та пройшов мирно й без інцидентів.

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Нетребко, оперну співачку, яка має російське та австрійське громадянство, вже критикували за її ймовірну близькість до російського диктатора Володимира Путіна після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Нещодавно концерт за участю Нетребко, запланований на 1 червня в Люцерні, був скасований під тиском кантональної влади.

У виданні зауважили, що концерти за участю Нетребко останнім часом скасовують у багатьох західних країнах.