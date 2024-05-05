У Німеччині відбулась акція протесту проти виступу пропутінської оперної співачки Анни Нетребко
У суботу, 4 травня, у німецькому місті Вісбаден перед будівлею Гессенського державного театру зібралось 400 людей, які протестували проти виступу на травневому фестивалі оперної співачки Анни Нетребко
Про це повідомляє Spiegel.
За даними місцевої поліції, мітинг розпочався близько 17:00 за місцевим часом та пройшов мирно й без інцидентів.
Фото: Getty Images
Нетребко, оперну співачку, яка має російське та австрійське громадянство, вже критикували за її ймовірну близькість до російського диктатора Володимира Путіна після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.
Нещодавно концерт за участю Нетребко, запланований на 1 червня в Люцерні, був скасований під тиском кантональної влади.
У виданні зауважили, що концерти за участю Нетребко останнім часом скасовують у багатьох західних країнах.
- 2 травня повідомлялось, що влада кантону Люцерн попросила центр культури скасувати концерт путіністки Анни Нетребко "у зв'язку з підвищеним ризиком порушення громадського порядку".
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