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Війна з Росією: хроніка
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Росія перекинула нові підрозділи військових у Джанкой, серед них ФСБ

14 травня, 2024 вiвторок
23:40
Війна з Росією окупанти в Криму
Зміст

У тимчасово окупований Джанкой прибули нові військові підрозділи російських загарбників

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

За інформацією від одного з агентів, у Джанкой прибули нові військові підрозділи росіян. Серед них помітили співробітників ФСБ, які залучені для охорони військових об'єктів.

Як пише "Атеш", посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням російських військових із Криму на передову, особливо на Херсонський напрямок.

"Цей захід вказує на критичну ситуацію на фронті для зс Росії та спроби компенсувати втрати коштом збільшення числа боєздатних підрозділів, які були у "тилу", - йдеться у повідомленні.

  • У п'ятницю, 10 травня, у тимчасово окупованому Сімферополі знайшли мертвими трьох російських військових.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
ФСБ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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