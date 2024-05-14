У хостелі в Сімферополі виявили мертвими трьох російських військових

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

За інформацією джерел в екстрених службах тимчасово окупованого Криму, інцидент стався у Сімферополі. В одному з хостелів знайшли трупи трьох російських військових.

Мертвими знайшли окупантів з військової частини 11742: 21-річного Паутова, 40-річного Терентьєва та 37-річного Наджафова.

"Ознак насильницької смерті на тілах військових не виявлено. На руках вони мали сліди від ін'єкцій, а поруч лежали шприц і пакунки з невідомими речовинами. Точні причини смерті наразі невідомі", - йдеться у повідомленні.

Фото: ASTRA