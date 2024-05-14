У хостелі в Сімферополі виявили мертвими трьох російських військових
У п'ятницю, 10 травня, у тимчасово окупованому Сімферополі знайшли мертвими трьох російських військових
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
За інформацією джерел в екстрених службах тимчасово окупованого Криму, інцидент стався у Сімферополі. В одному з хостелів знайшли трупи трьох російських військових.
Мертвими знайшли окупантів з військової частини 11742: 21-річного Паутова, 40-річного Терентьєва та 37-річного Наджафова.
"Ознак насильницької смерті на тілах військових не виявлено. На руках вони мали сліди від ін'єкцій, а поруч лежали шприц і пакунки з невідомими речовинами. Точні причини смерті наразі невідомі", - йдеться у повідомленні.
Фото: ASTRA
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