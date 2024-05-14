"Від авіації до ППО": Блінкен розповів про допомогу США в межах майбутньої безпекової угоди з Україною

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці.

"Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер – від авіації до ППО, від дронів до розмінування", - наголосив держсекретар.

За його словами, безпекові угоди, які підписує Україна з іншими державами, підтримають її "шлях до НАТО".

Також Блінкен підкреслив, що двостороння угода між США й Україною допоможе прискорити зусилля з розбудови оборонно-промислового комплексу. Це дозволить Києву в довгостроковій перспективі менше покладатись на міжнародну військову допомогу інших держав та сприятиме економічному зростанню.

"Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним", – наголосив він.

Водночас держсекретар США натякнув на наявність в угоді механізму консультацій у разі нападу.

"Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу", - сказав Блінкен.