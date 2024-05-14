"Від авіації до ППО": Блінкен розповів про допомогу США в межах майбутньої безпекової угоди з Україною
Майбутня двостороння безпекова угода між США й Україною передбачатиме військову допомогу Києву й сприятиме тому, що вступ України в НАТО "буде швидким і плавним"
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці.
"Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер – від авіації до ППО, від дронів до розмінування", - наголосив держсекретар.
За його словами, безпекові угоди, які підписує Україна з іншими державами, підтримають її "шлях до НАТО".
Також Блінкен підкреслив, що двостороння угода між США й Україною допоможе прискорити зусилля з розбудови оборонно-промислового комплексу. Це дозволить Києву в довгостроковій перспективі менше покладатись на міжнародну військову допомогу інших держав та сприятиме економічному зростанню.
"Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним", – наголосив він.
Водночас держсекретар США натякнув на наявність в угоді механізму консультацій у разі нападу.
"Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу", - сказав Блінкен.
- Уранці вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів.
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