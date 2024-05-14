Я давно не бачив таку різку реакцію міжнародних партнерів на кадрові рішення в Україні: нардеп Железняк про звільнення Кубракова
Ярослав Железняк, народний депутат України, зазначив, що у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України адмініструвалася величезна купа проєктів, до яких була залучена значна кількість донорів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Мені здається, що наш уряд підганяє задачку під відповідь. Пана Кубракова звільнили, тому що хотіли звільнити, а все інше - вкрай незрозумілий креатив. Я більш ніж переконаний, що Кубракова звільнили, бо була така політична воля. Це не на рівні фракції, я не хочу ображати фракцію "Слуга Народу", але нагадаю, що вони навіть Мар'яну Безуглу не змогли звільнити з посади заступника голови профільного комітету. Тому повірити у нісенітниці, що різко за день змогли там всіх переконати щодо звільнення віцепрем'єра, пробачте, але я достатньо довго у політиці, щоб у казки на такому рівні вірити", - прокоментував Ярослав Железняк.
Нардеп підкреслив, що давно не бачив таку різку реакцію міжнародних партнерів на кадрові рішення в Україні.
"Це буде мати наслідки, і не через наближеність Кубракова до якихось посольств, як пишуть деякі ЗМІ та телеграм-канали. А банально через те, що у цьому міністерстві адмініструвалася величезна купа проєктів, до яких була залучена значна кількість донорів. І коли вони дізнаються з інтернету про звільнення, то це не посилює спроможність України далі залучати гроші. Як буде з цього виходити чинна влада, думаю, що публічно не скоро про це почуємо", - резюмував Железняк.
- 9 травня парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
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