У Джанкої було атаковано військові об’єкти РФ з новоприбулими підрозділами: росіяни зазнали втрат

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

За інформацією агентів руху, зафіксовано щонайменше 2 успішні прильоти. Окупанти зазнали втрат пораненими та загиблими.

Ремонт техніки, що пережила удар, займе до пів року, зауважили партизани.