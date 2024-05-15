У Джанкої було атаковано військові об’єкти РФ з новоприбулими підрозділами: росіяни зазнали втрат
У ніч з 12 на 13 травня було завдано успішного удару по військових об'єктах у Джанкої, окупанти зазнали втрат пораненими та загиблими
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
За інформацією агентів руху, зафіксовано щонайменше 2 успішні прильоти. Окупанти зазнали втрат пораненими та загиблими.
Ремонт техніки, що пережила удар, займе до пів року, зауважили партизани.
- Раніше партизанський рух "Атеш" повідомляв, що щодня фіксує прибуття нових поїздів з російськими військовими до тимчасово окупованого Джанкоя.
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