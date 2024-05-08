У Джанкой щодня прибувають нові потяги з російськими військовими, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

"Агенти "Атеш" щодня фіксують прибуття нових поїздів з поповненням. Цікавий факт, на вокзалі ми помічаємо також масові перевезення поранених та 200-х з лівого берега окупованої Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де "СОУ їх зустрінуть та поповнять статистику втрат армії Росії".