У Джанкой щодня прибувають нові потяги з російськими військовими, - "Атеш"
Партизанський рух "Атеш" щодня фіксує прибуття нових поїздів з російськими військовими до тимчасово окупованого Джанкоя
Про це повідомляє "Атеш".
"Агенти "Атеш" щодня фіксують прибуття нових поїздів з поповненням. Цікавий факт, на вокзалі ми помічаємо також масові перевезення поранених та 200-х з лівого берега окупованої Херсонщини", - йдеться у повідомленні.
Партизани наголошують, що російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де "СОУ їх зустрінуть та поповнять статистику втрат армії Росії".
- Раніше партизани з руху спротиву "Атеш" розвідали склад ракет для ППО у тимчасово окупованому Севастополі.
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