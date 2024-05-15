В Україні 40% населення потребує гуманітарної допомоги внаслідок вторгнення РФ, - ООН

Про це на засіданні Радбезу заявила директорка відділу фінансування та партнерства Управління ООН з координації гуманітарних справ Ліза Доутен, передає Укрінформ.

За даними ООН, російська війна призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги.

Доутен зауважила, що у квітні-травні посилилися обстріли цивільної інфраструктури в Україні, а в населених пунктах уздовж північно-східного кордону з РФ точаться безперервні бойові дії.

Вона також зазначила, що на сьогодні 7 тис. мирних жителів евакуйовані з прикордонних районів Харківської області, багато з них були відрізані від доступу до продовольства, медичного обслуговування, електропостачання та газу.

За її словами, Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало понад 700 жертв серед цивільного населення по всій Україні у квітні: 129 осіб убито, 574 – поранено.

"З 22 березня цього року ООН та її партнери стали свідками п'яти хвиль атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України. Тільки у квітні зафіксовано 50 таких інцидентів, особливо постраждали Харків, низка інших регіонів. Мільйони сімей по всій країні тимчасово залишилися без електрики, води й газу, необхідних для приготування їжі, опалення, гігієни та інших життєво важливих послуг", – розповіла представниця ООН.

Вона додала, що новою практикою російських військ стали атаки на залізничну інфраструктуру на сході й півдні України. Також викликають занепокоєння удари по підприємствах, що обмежує надходження гуманітарних товарів місцевого виробництва. Крім того, тривають атаки на портову інфраструктуру України.

Доутен підкреслила, що міжнародні донори вже виділили 22% коштів з 3,1 млрд доларів, необхідних для задоволення гуманітарних потреб України цього року, проте в ООН закликають їх забезпечити негайну і гнучку фінансову підтримку для задоволення дедалі більших потреб.

Вона наголосила, що гуманітарні організації ООН досі не мають доступу до тимчасово окупованих територій, де життєво необхідної допомоги потребують 1,5 млн осіб.