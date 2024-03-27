Завозити гумдопомогу в Україну з 1 квітня можна буде лише через автоматизовану систему реєстрації
З 1 квітня 2024 року завозити гуманітарну допомогу в Україну буде можна тільки через автоматизовану систему її реєстрації
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на пресбрифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Паралельно ми дали можливість скористатись і паперовими деклараціями. З 1 квітня паперові декларації призупиняють своє існування. Уся робота, яка здійснюватиметься з погляду завезення гуманітарної допомоги, буде автоматичною за допомогою нашої системи", - розповіла вона.
Заступник очільниці Мінсоцполітики Назар Танасишин додав, що ввезення гумдопомоги в Україну через автоматизовану систему буде аналогічним до пілотного тестування цього процесу, який тривав з 1 грудня минулого року.
- 20 листопада повідомлялося, що Кабмін продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року. А з 1 грудня минулого року отримувачі могли почати використовувати цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги.
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