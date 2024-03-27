Завозити гумдопомогу в Україну з 1 квітня можна буде лише через автоматизовану систему реєстрації

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на пресбрифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Паралельно ми дали можливість скористатись і паперовими деклараціями. З 1 квітня паперові декларації призупиняють своє існування. Уся робота, яка здійснюватиметься з погляду завезення гуманітарної допомоги, буде автоматичною за допомогою нашої системи", - розповіла вона.

Заступник очільниці Мінсоцполітики Назар Танасишин додав, що ввезення гумдопомоги в Україну через автоматизовану систему буде аналогічним до пілотного тестування цього процесу, який тривав з 1 грудня минулого року.