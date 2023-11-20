Ввезення гумдопомоги в Україну: уряд продовжив термін використання паперових декларацій

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики в Україні.

"Кабінет Міністрів продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня наступного року. Це дасть змогу організаціям, які завозять гуманітарну допомогу, продовжувати свою діяльність за звичними процедурами", - йдеться в повідомленні.

Водночас у міністерстві зазначають, що з 1 грудня 2023 року отримувачі можуть почати використовувати цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги, тобто подавати декларацію онлайн з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Такі зміни були ухвалені з урахуванням думки волонтерської спільноти, яка активно долучилась до обговорення проблематики, пишуть в Мінсоцполітики.

Водночас зазначається, що перехідний період з можливістю подання паперової декларації триватиме до 1 квітня 2024 року. За цей час, у співпраці з іншими органами влади та громадянським суспільством, Мінсоцполітики продовжить опрацьовувати пропозиції для покращення правового регулювання процедури ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

Під час перехідного періоду фонди, громадські організації та інші отримувачі зможуть адаптувати свої процеси до використання цифрової системи та оцінити її переваги.

У міністерстві пояснюють, що з 1 грудня в отримувача немає обов’язку користуватись лише паперовим чи цифровим механізмом, тобто організація може використовувати будь-який варіант, що потім буде відображено у звітності.