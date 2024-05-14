РФ готується втрутитись у вибори до Європарламенту, під найбільшою загрозою країни Балтії й Польща, - Туск

Про це повідомляє Polskie Radio.

Туск розповів, що на засіданні Ради ЄС обговорювалось питання про підготовку Росії втрутитись у виборчий процес напередодні виборів до Європарламенту.

"Це не перший подібний випадок, але щоразу масштаб стає все більшим, все бентежнішим. Як з союзницьких, так і з наших, польських джерел, ми знаємо, що під найбільшою загрозою втручання і проведення безпосередніх акцій є Польща, Литва, Латвія, Естонія, невеликою мірою Фінляндія", - наголосив польський прем’єр.

Зазначено, що відповідну інформацію представив координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк.