РФ готується втрутитись у вибори до Європарламенту, під найбільшою загрозою країни Балтії й Польща, - Туск
Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що вибори до Європарламенту є під загрозою втручання Росії. За його словами, найбільша небезпека існує для Польщі, Литви, Латвії та Естонії
Про це повідомляє Polskie Radio.
Туск розповів, що на засіданні Ради ЄС обговорювалось питання про підготовку Росії втрутитись у виборчий процес напередодні виборів до Європарламенту.
"Це не перший подібний випадок, але щоразу масштаб стає все більшим, все бентежнішим. Як з союзницьких, так і з наших, польських джерел, ми знаємо, що під найбільшою загрозою втручання і проведення безпосередніх акцій є Польща, Литва, Латвія, Естонія, невеликою мірою Фінляндія", - наголосив польський прем’єр.
Зазначено, що відповідну інформацію представив координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк.
- 12 квітня прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що його країна має стратегію протистояння дезінформації під час вборів у Європі, у які вже явно помітне втручання Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.5 Купівля 39.5Продаж 40.03
- EUR Купівля 42.56Продаж 43.25
- Актуальне
- Важливе