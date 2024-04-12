Ми бачимо явне втручання Росії у вибори в Європі, - прем’єр-міністр Франції Атталь
Франція має стратегію протистояння дезінформації під час вборів у Європі, у які вже явно помітне втручання Росії
Про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, передає Укрінформ.
“Зараз це (іноземне втручання у вибори - ред.) - велика проблема для нас. Ми бачимо явне втручання, особливо Росії. Це помітно у соціальних мережах й інших місцях. Як на мене, нам слід попереджати усіх про ризик цього втручання. Це стосується дезінформації та фейкових новин”, - зазначив він.
Атталь наголосив на важливості наявності "стратегії, яка б дозволила нам протистояти дезінформації".
“Тому дуже важливо продовжувати працювати над цими проблемами. У Франції у нас є відповідна стратегія, особливо стосовно європейських виборів, але також і глобальної безпеки нашої держави”, - зауважив прем’єр.
Атталь додав, що серйозну небезпеку становлять також кібернапади.
"Нашим компаніям, нашим малим та середнім підприємствам загрожує втручання та цифрові напади", - сказав він.
- Ліберали та зелені в Європарламенті закликають розслідувати заяви про те, що Кремль платив членам парламенту за втручання в майбутні європейські вибори.
- Колишні чиновники США заявляють, що Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів 2024 року, використовуючи підроблені онлайн-акаунти та ботів.
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