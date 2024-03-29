У ЄС ширяться чутки, що Кремль платить членам Європарламенту за втручання у майбутні вибори, - Politico
Ліберали та зелені в Європарламенті закликають розслідувати заяви про те, що Кремль платив членам парламенту за втручання в майбутні європейські вибори
Про це повідомляє Politico.
У середу, 27 березня, чеський уряд наклав санкції на новинний сайт "Голос Європи", заявивши, що він є частиною проросійської операції з впливу на Україну.
Наступного дня прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Росія звернулася до депутатів Європарламенту і "заплатила їм, щоб вони просували російську пропаганду".
У відповідь президентка ліберальної групи Renew Валері Гайєр закликала до "термінових дебатів" у Європарламенті в листі до його президентки Роберти Метсоли.
Як зазначили у виданні, дебати з цього питання мають відбутися на наступному пленарному засіданні, 10 квітня у Брюсселі.
"Якщо чинні депутати Європарламенту або кандидати на майбутніх європейських виборах брали гроші або були корумповані російським урядом або його довіреними особами, вони повинні бути викриті", - зазначила Гайєр.
Депутат Європарламенту від Нідерландів Бас Ейкхаут також закликав провести розслідування щодо кандидатів, які балотуються на виборах до Європарламенту.
"Європейські вибори відбудуться через 10 тижнів. Ми повинні бути впевнені, що жодному з кандидатів на цих виборах не платять росіяни", - йдеться у його заяві.
- 26 березня повідомлялось, що служба безпеки Фінляндії оцінила ризик російського шпигунства й операцій впливу як "підвищений", навіть попри те, що здатність РФ здійснювати розвідувальні операції погіршилася.
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