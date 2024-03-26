Фінська розвідка та служба безпеки оцінили загрози з боку РФ у щорічному звіті
Служба безпеки Фінляндії оцінила ризик російського шпигунства й операцій впливу як "підвищений", навіть попри те, що здатність РФ здійснювати розвідувальні операції погіршилася
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно зі щорічним звітом Служби безпеки та розвідки Фінляндії, кіберсередовище і критична інфраструктура є "особливо вразливими" до таких загроз.
Основна мета російських операцій впливу - створити "стримуючий фактор" і "вплинути на характер" членства Фінляндії в НАТО.
За оцінками Supo, вірогідно, російська збройна імміграція, яка змусила Фінляндію закрити всі пункти пропуску на кордоні зі східним сусідом, продовжиться і надалі.
"Це довгострокова загроза, це легкий спосіб для Росії тримати Фінляндію в напрузі", - зазначив виконуючий обов'язки директора Supo Теему Турунен.
Фінська служба безпеки також заявила, що членство Фінляндії в НАТО "викликає новий вид інтересу" в Китаї, який вважає розширення військового альянсу на півночі Європи негативним явищем.
- 20 березня повідомлялось, що прикордонна служба Фінляндії розпочала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією. Фігурують 35 осіб.
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