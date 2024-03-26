Фінська розвідка та служба безпеки оцінили загрози з боку РФ у щорічному звіті

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно зі щорічним звітом Служби безпеки та розвідки Фінляндії, кіберсередовище і критична інфраструктура є "особливо вразливими" до таких загроз.

Основна мета російських операцій впливу - створити "стримуючий фактор" і "вплинути на характер" членства Фінляндії в НАТО.

За оцінками Supo, вірогідно, російська збройна імміграція, яка змусила Фінляндію закрити всі пункти пропуску на кордоні зі східним сусідом, продовжиться і надалі.

"Це довгострокова загроза, це легкий спосіб для Росії тримати Фінляндію в напрузі", - зазначив виконуючий обов'язки директора Supo Теему Турунен.

Фінська служба безпеки також заявила, що членство Фінляндії в НАТО "викликає новий вид інтересу" в Китаї, який вважає розширення військового альянсу на півночі Європи негативним явищем.