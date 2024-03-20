У Фінляндії розпочали справи щодо 35 осіб, які незаконно переправляли мігрантів з кордону РФ

Про це повідомляє Yle.

В організації незаконних перетинів східного кордону і трафікінгу підозрюють 35 осіб.

Організація нелегального перетину кордону означає, коли прохачів притулку за гроші перевозять до пунктів призначення та оформлюють їм документи для в'їзду чи виїзду.

Зазначається, що частина випадків, які зараз розслідуються, пов'язані з переправленням нелегалів через Фінляндію до інших країн Європи.

Прикордонна служба заявила, що контрабандисти здебільшого діють дистанційно з-за кордону, проте серед них також особи, які перебувають у Фінляндії. Серед підозрюваних – громадяни Іраку, Сирії та Росії.

У багатьох випадках йдеться про організовану злочинність.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.

Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.

27 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що якщо потік біженців з Росії триватиме, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими.

14 грудня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією: їх відкрили раніше цього ж дня.

11 січня у Фінляндії заявили, що і надалі збираються залишати пункти пропуску на кордоні з Росією закритими.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що в країні не збираються відкривати кордон із РФ, більше того - уряд готуватиме заходи проти нелегального проникнення.

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує запровадити посилені процедури перетину кордону, зокрема посилений розгляд заяв шукачів притулку, які прибули в країну поблизу кордону.