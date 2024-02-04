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"Потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення": Фінляндія не планує відкривати кордон із РФ

4 лютого, 2024 неділя
15:12
Світ Фінляндія, кордон, нелегали

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що в країні не збираються відкривати кордон із РФ, більше того - уряд готуватиме заходи проти нелегального проникнення

Про це повідомляє Yle.

За словами Орпо, на російській стороні в різних прикордонних районах тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії.

Глава уряду країни вважає, що в такій ситуації не може йтися про відкриття пунктів пропуску з РФ. 

"Очевидно, що ми не можемо відкрити кордон. Водночас нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд. Легких рішень не буде. Але головний принцип у тому, що ми подбаємо про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку. Це стоїть на першому місці", - заявив Петтері Орпо.

Згідно з рішенням уряду, східний кордон залишиться закритим до 11 лютого.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.

Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.

27 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що якщо потік біженців з Росії триватиме, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. 

14 грудня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією: їх відкрили раніше цього ж дня.

11 січня у Фінляндії заявили, що і надалі збираються залишати пункти пропуску на кордоні з Росією закритими.

Теги:
Росія
Фінляндія
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