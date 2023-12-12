Фінляндія відновить роботу двох закритих прикордонних пунктів з Росією

Про це повідомляє Yle.

Очільниця МВС Марі Ранїтанен поінформувала, що нове рішення діє до 14 січня 2024 року. За її словами, уряд уважно слідкує за подіями на східному кордоні й за потреби пункти пропуску можна буде знову швидко закрити.

Орпо наголосив, що рішення було ухвалено одноголосно, і теж зазначив, що уряд може швидко ухвалити нове рішення, якщо ситуація з біженцями відновиться після відкриття кордону.

За останні два тижні жоден прохач притулку не намагався перетнути східний кордон. Через інші пункти пропуску, за оцінками представника прикордонної служби Мікко Лехмуса, шукачів притулку прибуло близько двадцяти за цей час.

За словами Лехмуса, відкрили саме ці два пункти, аби люди, які живуть по обидва боки кордону, змогли відвідувати своїх родичів. Також ці пункти пропуску найбільше підходять для дипломатичних і вантажних перевезень.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також наголосив: якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.