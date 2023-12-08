ЄС залучив додаткові сили для охорони фінсько-російського кордону

Про це заявив речник Frontex Пьотр Світальський в коментарі AFP.

ЄС вирішив залучити додаткові сили на фінсько-російському кордоні після рішення Фінляндії тимчасово закрити всі пункти пропуску з РФ через наплив мігрантів.

За словами Світальського, у Фінляндії наразі працюють 55 офіцерів агентства ЄС із захисту кордонів. Більшість із них – це офіцери прикордонної служби, які здійснюють спостереження за кордоном.

"Ми можемо бути тут довше або коротше, залежно від необхідності. Ми знаємо, що міграційний тиск є одним з інструментів, які використовує Кремль, тому ми можемо очікувати, що це продовжиться", – сказав речник Frontex.