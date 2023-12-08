ЄС залучив додаткові сили для охорони фінсько-російського кордону
Прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією
Про це заявив речник Frontex Пьотр Світальський в коментарі AFP.
ЄС вирішив залучити додаткові сили на фінсько-російському кордоні після рішення Фінляндії тимчасово закрити всі пункти пропуску з РФ через наплив мігрантів.
За словами Світальського, у Фінляндії наразі працюють 55 офіцерів агентства ЄС із захисту кордонів. Більшість із них – це офіцери прикордонної служби, які здійснюють спостереження за кордоном.
"Ми можемо бути тут довше або коротше, залежно від необхідності. Ми знаємо, що міграційний тиск є одним з інструментів, які використовує Кремль, тому ми можемо очікувати, що це продовжиться", – сказав речник Frontex.
Ситуація на російсько-фінському кордоні
18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.
22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.
Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також наголосив: якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.
28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.
2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.
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