Фінляндія не планує відкривати пункти пропуску на кордоні з Росією

Про це розповіла міністерка сільського та лісового господарства Фінляндії Сарі Ессая в етері Yle, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що дія закриття фіно-російського кордону мала завершитись 15 січня. Але джерела фінської газети Iltalehti повідомили, що це малоймовірно.

"За нинішньої ситуації важко очікувати, що кордон буде відкрито", - йдеться у повідомленні.

Міністерка Ессая на прохання ЗМІ прокоментувати повідомлення про відсутність намірів відкривати кордон сказала: "Можу підтвердити інформацію, яка була опублікована".

Також зазначається, що уряд Фінляндії орієнтується у своєму рішенні про закриття кордону на інформацію, отриману від органів влади, згідно з якою "діяльність Росії не змінилася після закриття східного кордону".

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Події на фінсько-російському кордоні можуть бути лише початком