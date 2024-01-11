Фінляндія не планує відкривати пункти пропуску на кордоні з Росією
У Фінляндії підтвердили, що і надалі збираються залишали пункти пропуску на кордоні з Росією закритими
Про це розповіла міністерка сільського та лісового господарства Фінляндії Сарі Ессая в етері Yle, повідомляє Європейська правда.
Зазначається, що дія закриття фіно-російського кордону мала завершитись 15 січня. Але джерела фінської газети Iltalehti повідомили, що це малоймовірно.
"За нинішньої ситуації важко очікувати, що кордон буде відкрито", - йдеться у повідомленні.
Міністерка Ессая на прохання ЗМІ прокоментувати повідомлення про відсутність намірів відкривати кордон сказала: "Можу підтвердити інформацію, яка була опублікована".
Також зазначається, що уряд Фінляндії орієнтується у своєму рішенні про закриття кордону на інформацію, отриману від органів влади, згідно з якою "діяльність Росії не змінилася після закриття східного кордону".
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Події на фінсько-російському кордоні можуть бути лише початком
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