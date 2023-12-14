Фінляндія закриє пункти пропуску на кордоні з РФ, які запрацювали 14 грудня вранці

Про це повідомляє Yle, посилаючись на слова міністерка внутрішніх справ Фнляндії Марі Рантанен.

Вказано, що одразу після відкриття прикордонних пунктів "Ваалімаа" і "Нійрала" туди почали прибувати шукачі притулку. За день лише до "Ваалімаа" прибуло понад 50 людей: це були переважно молоді чоловіки із Сомалі та Сирії.

"Здається, сталося саме так, як ми й боялися, тобто практично відразу почався інструменталізований в'їзд, підштовхування і заохочення людей перетинати кордон і просити пошуку притулку", - зазначила міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пуурра.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також наголосив: якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими.