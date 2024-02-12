Фінляндія має намір посилити контроль розгляду заяв біженців на кордоні
Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує запровадити посилені процедури перетину кордону, зокрема посилений розгляд заяв шукачів притулку, які прибули в країну поблизу кордону
Про це повідомляє пресслужба МВС Фінляндії.
Законопроєкт передбачає, що процедура проходження кордону може застосовуватися в усіх міграційних ситуаціях, а не лише в ситуаціях великомасштабної або інструментальної імміграції.
Пропонується, щоб біженці залишались на кордоні або поблизу нього під час розгляду заяви на надання притулку. Наразі під час звичайного розгляду запитів про притулок заявники мають можливість вільно пересуватися в межах Фінляндії або до іншого регіону ЄС.
Метою процедури є посилення розслідування необґрунтованих заяв та повернення заявників, які отримали негативне рішення. Крім того, перешкоджає переміщенню шукачів притулку з однієї країни-члена в іншу.
- Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що в країні не збираються відкривати кордон із РФ, більше того - уряд готуватиме заходи проти нелегального проникнення.
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