Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У США заявляють, що Росія вже почала втручання у вибори 2024 року, - NBC News

У США заявляють, що Росія вже почала втручання у вибори 2024 року, - NBC News

26 лютого, 2024 понедiлок
20:02
Світ США і РФ

Колишні чиновники США заявляють, що Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів 2024 року, використовуючи підроблені онлайн-акаунти та ботів

Про це повідомляє NBC News з посиланням на ексчиновників та експертів у США.

За їхніми словами, Росія хоче дискредитувати президента США Джо Байдена та його колег-демократів. 

Експерти вважають, що поширення нападок на Байдена є частиною постійних зусиль Москви, спрямованих на скорочення американської військової допомоги Україні та підтримки та солідарності США з НАТО.

Вони кажуть, що подібні зусилля проводяться і в Європі, зокрема цього місяця Франція, Німеччина та Польща заявили, що Росія розпочала шквал пропаганди, щоб спробувати вплинути на вибори до Європейського парламенту в червні.

Американські офіційні особи та експерти найбільше стурбовані тим, що Росія може спробувати втрутитись у вибори через "глибоке підроблення" аудіо чи відео з використанням інструментів штучного інтелекту або через "злам і витік інформації". 

Найбільшою російською загрозою для виборів 2024 року, за словами експертів, можуть стати фейкові аудіо, створені штучним інтелектом.

Такі операції можуть бути спрямовані на те, щоб відбити бажання деяких виборців йти на вибори або посіяти недовіру щодо точності підрахунку бюлетенів.

Найімовірнішим сценарієм дезінформації будуть "гіперперсоналізовані локалізовані атаки", попередив експерт.

  • Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація Джо Байдена занепокоєна можливим втручанням Росії у президентські вибори США.
Теги:
Росія
вибори
вибори президента
поліція
вибори у США
США
Читайте також:
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
25 лютого, 2024 неділя
"Персона нон грата": український ексчемпіон світу засудив поведінку Ломаченка під час війни
Маріуполь
24 лютого, 2024 субота
Дотепер маріупольці ставлять питання, як окупанти за 3 дні змогли дійти до міста, - Андрющенко
Дюмін та Шойгу
25 лютого, 2024 неділя
Керівництво армії РФ намагається перекласти провину за воєнні злочини на підлеглих, - ISW
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.18
    Купівля 38.18
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
26 лютого
21:32
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Суспільство заслуговує почути, завдяки кому план контрнаступу ЗСУ був у Кремлі, - політолог Магда
21:27
електроенергія, шахеди
Росія атакувала Україну кількома групами "шахедів" і ракетами ввечері 26 лютого
21:09
Оновлено
на фото Володимир Зеленський біля телефону
"Головна тематика - все, що посилює нас у Європі": Зеленський звернувся до учасників саміту європейських лідерів у Парижі
21:08
КАБ, "Гром-Э2"
Від початку року російські літаки скинули на Україну 3203 КАБи, – Зеленський
21:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На Авдіївському напрямку за певний час лінія оборони ЗСУ може посунутися на захід. Колонка Сергія Згурця
20:27
Збір: 50 fpv-дронів для ЗСУ
20:25
Віктор Орбан і Тамаш Шуйок
Угорський парламент обрав нового президента 
20:03
російський паспорт
Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути країну впродовж двох тижнів
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Пам’ять метелика, або Не дивіться у минуле
19:51
Джейкоб Ротшильд
У віці 87 років помер британський фінансист Джейкоб Ротшильд
19:41
Ексклюзив
кримський міст
"Перетвориться на пастку": член Меджлісу Барієв пояснив, чим загрожує окупантам знищення Кримському мосту
19:30
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Росія хоче поставити цивілізований світ на коліна до 2030 року, - Портников
19:25
ЗСУ
За добу ворог 73 рази намагався штурмувати позиції Сил оборони, 23 з них - на Мар'їнському напрямку
19:23
санкції проти Росії
ЄС торік продав для РФ технологій для озброєння на десятки мільйонів євро - Bloomberg
19:09
зруйнована школа
Кожна сьома українська школа пошкоджена через агресію Росії, - МОН
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 733-го дня війни: Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків, а в 150 містах світу відбулися акції на підтримку України
18:56
Воїни ТрО відбили штурм росіян на Луганщині й знищили десятки окупантів
Окупанти намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного, - ОСУВ "Таврія"
18:45
Знову фіксуємо незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща
Після диверсії на польській залізниці утилізують 30 тонн української кукурудзи
18:41
Огляд
На фото: Потап
Потап "в екзилі": що робить Олексій Потапенко за кордоном
18:20
Оновлено
депортація дітей
Україна відкрила міжнародну платформу для звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних
18:10
Оновлено
Угорський парламент
Угорщина ратифікувала вступ Швеції до НАТО
18:09
OPINION
Борислав Береза
Русня завжди бреше
18:07
Олександр Зубков, Олександрія - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
18:02
Полонені
Росіяни опублікували імена полонених, яких нібито не хоче забирати Україна. У Координаційному штабі відреагували
17:45
Ексклюзив
Авдіївка
На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити ЗСУ на деяких позиціях, - офіцер ЗСУ Лазуткін
17:40
Оновлено
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
У Німеччині підтвердили, що російський дрон переслідував кортеж Бербок на Миколаївщині
17:28
Комп'ютери Сил оборони намагалися вразити шкідливим програмним забезпеченням, яке надсилали через Signal
17:24
Оновлено
Олександрія - Шахтар
"Шахтар" не зміг переграти "Олександрію", "Зоря" здолала "Ворсклу": результати усіх матчів 18-го туру УПЛ
17:12
польскі фермери, блокада кордону
Польські фермери оголосили про намір заблокувати пункти пропуску на кордоні з Литвою
17:05
Ексклюзив
Придністров'я
"Готові до будь-якого розвитку подій": Гуменюк припустила, яких провокацій можна очікувати з боку Придністров'я
16:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що окремі країни НАТО нібито обговорюють можливість відправлення своїх військових до України
16:42
фейк
"Розрекламований контрнаступ виявився катастрофою": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 26 лютого
16:35
Сергій Пашинський
ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Пашинському
16:31
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
16:26
Смартфон
Атестати й дипломи в Дії: в Україні тестуватимуть нову послугу
16:23
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ вийшли з Ласточкиного біля Авдіївки та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога
16:16
Обіцяв повернути додому безвісти зниклих та полонених: СБУ викрила в’язня, який видурював гроші у родичів військових
16:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:08
Інтерв’ю
Генерал США Філіп Брідлав
Генерал США Філіп Брідлав: "Ми повинні дати Україні те, що взяли б самі, якби пішли туди воювати"
16:00
OPINION
Дмитро Золотухін
Чому Путін перемагає?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV