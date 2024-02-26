У США заявляють, що Росія вже почала втручання у вибори 2024 року, - NBC News
Колишні чиновники США заявляють, що Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів 2024 року, використовуючи підроблені онлайн-акаунти та ботів
Про це повідомляє NBC News з посиланням на ексчиновників та експертів у США.
За їхніми словами, Росія хоче дискредитувати президента США Джо Байдена та його колег-демократів.
Експерти вважають, що поширення нападок на Байдена є частиною постійних зусиль Москви, спрямованих на скорочення американської військової допомоги Україні та підтримки та солідарності США з НАТО.
Вони кажуть, що подібні зусилля проводяться і в Європі, зокрема цього місяця Франція, Німеччина та Польща заявили, що Росія розпочала шквал пропаганди, щоб спробувати вплинути на вибори до Європейського парламенту в червні.
Американські офіційні особи та експерти найбільше стурбовані тим, що Росія може спробувати втрутитись у вибори через "глибоке підроблення" аудіо чи відео з використанням інструментів штучного інтелекту або через "злам і витік інформації".
Найбільшою російською загрозою для виборів 2024 року, за словами експертів, можуть стати фейкові аудіо, створені штучним інтелектом.
Такі операції можуть бути спрямовані на те, щоб відбити бажання деяких виборців йти на вибори або посіяти недовіру щодо точності підрахунку бюлетенів.
Найімовірнішим сценарієм дезінформації будуть "гіперперсоналізовані локалізовані атаки", попередив експерт.
- Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація Джо Байдена занепокоєна можливим втручанням Росії у президентські вибори США.
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