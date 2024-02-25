Білий дім занепокоєний втручанням Росії у президентські вибори в США

Про це пише NBC News.

"Звичайно, є занепокоєння. Це не про політику. Це питання національної безпеки. Це про іноземну країну, іноземного супротивника, який прагне маніпулювати політикою та демократією Сполучених Штатів Америки", - каже Салліван.

Він також сказав, що адміністрація Байдена буде "пильною" щодо запобігання втручанню у вибори, і що вона "залучатиме Конгрес на двопартійній основі, тому що це має бути поза політикою".