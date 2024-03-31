Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Росії відрахували студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine!", - росЗМІ

У Росії відрахували студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine!", - росЗМІ

31 березня, 2024 неділя
22:04
Світ МДУ, московський держ університет

Студент Московського державного університету назвав мережу Wi-Fi "Слава Україні!". Пізніше його відрахували з навчального закладу

Про це пише "Осторожно, новости".

Зазначається, що студент навчався на факультеті держуправління МДУ та жив у гуртожитку. 6 березня його затримали через назву мережі в кімнаті "Slava Ukraine!" - хлопця звинуватили у демонстрації екстремістської символіки.

За даними видання, у стента також почалися проблеми в університеті: "Днями його відрахували, тепер він збирає речі та продає непотрібну техніку сусідам по гуртожитку".

  • 10 березня московський суд визнав студента винним та призначив йому 10 діб адміністративного арешту.
Теги:
Росія
Москва
Читайте також:
польща україна , біженці
29 березня, 2024 п'ятниця
Польща планує надати біженцям з України право змінити статус перебування: подробиці
Радослав Сікорський
29 березня, 2024 п'ятниця
Чеська ініціатива: у Польщі заявили, що транспортування снарядів для України вже організовують
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
29 березня, 2024 п'ятниця
"Хтось дуже хотів отримати медаль": ВМС ЗСУ підтвердили, що 28 березня росіяни збили власний винищувач
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
31 березня
23:20
Ракетоносій "калібрів"
Росія могла накопичити від 245 до 285 "калібрів", - Defense Express
23:19
Ексклюзив
Порошенко
Порошенко інвестував перші 150 млн грн у науково-дослідні розробки сучасного засобу РЕБ
23:12
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Священикам РПЦ наказали щодня молитися про "перемогу" над Україною: є документ
22:56
Донеччина
Росія 31 березня атакувала на Донеччині Красногорівку, Курахове та Новоселидівку: 5 постраждалих, серед них підліток
22:53
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни ввечері вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
22:28
на фото: Майк Джонсон
Допомога Україні від США: Джонсон пообіцяв голосування після великодніх канікул
22:26
Віктор Медведчук
Мережа Медведчука могла фінансувати й угорських політиків, - газета Népszava
21:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Дані можуть опинитися у ФСБ": Княжицький про важливість відрегулювання соцмереж в Україні
21:52
корабель рф
"Чорноморський флот РФ продовжує страждати": Міноборони показало результати ударів по ворожих кораблях за березень
21:33
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Більшість росіян повірила в те, що Україна стоїть за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою, - FT
21:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
21:12
Оновлено
Василь Малюк
Теракт у московському "Крокусі": РФ офіційно звинуватила голову СБУ Малюка
21:06
Бєлгород
Окупанти за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною, - росЗМІ
21:06
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
"Динамо" розтрощило "Ворсклу": результати та розклад матчів 22-го туру УПЛ
20:51
Максим Кузьмінов
Вистрелили 6 разів та переїхали автівкою: NYT розповіла деталі вбивства російського пілота-перебіжчика Кузьмінова в Іспанії
20:45
Огляд
війна з росією нафта безпілотник
Снаряди РСЗВ Vampire над Білгородщиною, атака на Новочеркаську ДРЕС та пожежа на теплоелектростанції: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:27
ЗСУ
Протягом доби ворог 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 23 рази - на ще п'яти
20:19
Огляд
Чому США співпрацюють з Росією в космосі та запускають спільні місії на МКС. Пояснюємо
20:17
на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Зробили все щоб уникнути раптової появи противника: як ЗСУ покращили оборону Києва
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
"Ви вже там, а ми ще тут"
19:33
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Якщо ЗСУ відійдуть з Часового Яру, то залишать за ним вогневий контроль, - генерал Маломуж
18:58
Почесна відзнака "Місто - герой України"
Ірпінь і Гостомель отримали відзнаки "Місто-герой"
18:54
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по Харкову та області вдень 31 березня: 5 людей поранено
18:43
Сербія
При в'їзді із Хорватії до Сербії затримали українця з великою сумою готівки: підозрюють у відмиванні коштів
18:30
Огляд
ЗРК Crotale
"Все в одному": що відомо про французький ЗРК Crotale, призначений для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і дронів
18:15
ФСБ перед штурмом квартири в Каспійську (31 березня 2024 року, Дагестан)
У двох містах Дагестану зі стріляниною викрили збройне підпілля
18:11
Туреччина
На виборчій дільниці у Туреччині сталась стрілянина: 1 чоловік загинув і 12 людей отримали поранення
18:05
OPINION
Карл Волох
НАТО не реагуватиме на громадянські конфлікти своїх членів
18:04
Буча
За два роки в Бучі оселилися понад 11 тисяч переселенців зі сходу та півдня
17:49
Інтерв’ю
Олекса Новаківський
Олекса Новаківський - повернення імені великого українського художника світового класу. Розмова із правнучкою митця
17:47
Протести проти судової реформи ізраїльського уряду в Єрусалимі
У Ізраїлі поновилися масові акції протестів: мітингувальники вимагають відставки Нетаньягу
17:23
Інтерв’ю
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Вигоду від теракту в Москві отримали тільки спецслужби Росії, - генерал Мусаєв
17:20
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
Підвищення акцизів на пальне є неприпустимим, - Южаніна
17:00
Інтерв’ю
Олексій Гетьман
Майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман про плани росіян наступати й про те, на яких напрямках це найімовірніше
17:00
Мексика туризм
У Мексиці на пляжі знайшли тіла китайських нелегалів, які прямували до США
16:59
Оновлено
Володимир Зеленський
"Нікому у світі не можна залишатись осторонь": Зеленський вшанував пам’ять вбитих у Бучі
16:29
Александар Вучич
Вучич обіцяє, що Сербія збиватиме підозрілі об’єкти у повітряному просторі країни
16:12
фейк
"Україна збереже воєнний стан після завершення війни": Центр стратегічних комунікацій спростував фейк
16:02
OPINION
Орест Сохар
​Путін - "шиїт"... ІДІЛ обіцяє конкретно взятися за РФ і за бункерного
15:52
Ексклюзив
В Харкові активізувались "ждуни" Росії, - депутатка облради Куц
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV