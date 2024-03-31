У Росії відрахували студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine!", - росЗМІ

Про це пише "Осторожно, новости".

Зазначається, що студент навчався на факультеті держуправління МДУ та жив у гуртожитку. 6 березня його затримали через назву мережі в кімнаті "Slava Ukraine!" - хлопця звинуватили у демонстрації екстремістської символіки.

За даними видання, у стента також почалися проблеми в університеті: "Днями його відрахували, тепер він збирає речі та продає непотрібну техніку сусідам по гуртожитку".