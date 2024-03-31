У Росії відрахували студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine!", - росЗМІ
Студент Московського державного університету назвав мережу Wi-Fi "Слава Україні!". Пізніше його відрахували з навчального закладу
Про це пише "Осторожно, новости".
Зазначається, що студент навчався на факультеті держуправління МДУ та жив у гуртожитку. 6 березня його затримали через назву мережі в кімнаті "Slava Ukraine!" - хлопця звинуватили у демонстрації екстремістської символіки.
За даними видання, у стента також почалися проблеми в університеті: "Днями його відрахували, тепер він збирає речі та продає непотрібну техніку сусідам по гуртожитку".
- 10 березня московський суд визнав студента винним та призначив йому 10 діб адміністративного арешту.
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