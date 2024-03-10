У Москві студент назвав Wi-Fi "Слава Україні!": його засудили до 10 діб арешту
Студент Московського державного університету назвав мережу Wi-Fi "Слава Україні!", за що отримав 10 діб арешту. Суд звинуватив хлопця у демонстрації "символіки екстремістських організацій"
Про це повідомляє BBC.
Московський суд визнав винним у демонстрації "символіки екстремістських організацій" студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Слава Україні!".
Студента заарештували після того, як поліцейські побачили назву мережі.
Згідно з судовими матеріалами, в його кімнаті в студентському гуртожитку був проведений обшук, в ході якого перевірили його комп’ютер та Wi-Fi роутер.
Суд заявив, що хлопець використовував мережу для "просування гасла "Слава Україні!" для необмеженої кількості користувачів у зоні дії Wi-Fi". Роутер було вилучено.
Студента визнали винним у "публічній демонстрації нацистської символіки або символіки екстремістських організацій".
- У російському Єкатеринбурзі заарештували жінку, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через збір коштів для ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе