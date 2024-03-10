У Москві студент назвав Wi-Fi "Слава Україні!": його засудили до 10 діб арешту

Про це повідомляє BBC.

Московський суд визнав винним у демонстрації "символіки екстремістських організацій" студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Слава Україні!".

Студента заарештували після того, як поліцейські побачили назву мережі.

Згідно з судовими матеріалами, в його кімнаті в студентському гуртожитку був проведений обшук, в ході якого перевірили його комп’ютер та Wi-Fi роутер.

Суд заявив, що хлопець використовував мережу для "просування гасла "Слава Україні!" для необмеженої кількості користувачів у зоні дії Wi-Fi". Роутер було вилучено.

Студента визнали винним у "публічній демонстрації нацистської символіки або символіки екстремістських організацій".