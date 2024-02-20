У Росії затримали жінку з подвійним громадянством РФ та США за збір коштів на ЗСУ
У російському Єкатеринбурзі заарештували жінку, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через збір коштів для ЗСУ
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на ФСБ Росії.
"Федеральною службою безпеки в Єкатеринбурзі припинено протиправну діяльність 33-річної мешканки Лос-Анджелеса, яка має подвійне громадянство Росії та США, причетної до надання фінансової допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованій проти безпеки нашої країни", - йдеться у повідомленні.
Як стверджує ФСБ, "з лютого 2022 року вона ініціативно здійснювала збори грошей на користь однієї з українських організацій, які згодом спрямовували на придбання ЗСУ предметів тактичної медицини, екіпіровки, засобів ураження та боєприпасів".
Росіяни заявили, що окрім збору коштів для української армії вона неодноразово брала участь у публічних акціях на території Сполучених Штатів на підтримку України.
Наразі їй інкриміновано державну зраду. Жінку тримають піл вартою.
- 15 січня в управлінні ФСБ у так званій ДНР заявили, що знайшли документи, які свідчать, що заборонена в Росії екстремістська організація "Свідки Єгови "о причетна до фінансування ЗСУ
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