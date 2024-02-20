У Росії затримали жінку з подвійним громадянством РФ та США за збір коштів на ЗСУ

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на ФСБ Росії.

"Федеральною службою безпеки в Єкатеринбурзі припинено протиправну діяльність 33-річної мешканки Лос-Анджелеса, яка має подвійне громадянство Росії та США, причетної до надання фінансової допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованій проти безпеки нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує ФСБ, "з лютого 2022 року вона ініціативно здійснювала збори грошей на користь однієї з українських організацій, які згодом спрямовували на придбання ЗСУ предметів тактичної медицини, екіпіровки, засобів ураження та боєприпасів".

Росіяни заявили, що окрім збору коштів для української армії вона неодноразово брала участь у публічних акціях на території Сполучених Штатів на підтримку України.

Наразі їй інкриміновано державну зраду. Жінку тримають піл вартою.