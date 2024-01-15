ФСБ заявила, що "Свідки Єгови" фінансували українську армію

Про це повідомляє РИА Новости.

"Під час огляду об'єкта виявлено та вилучено понад 20 тисяч примірників екстремістської літератури, а також службові документи, що містять інформацію про причетність організації до фінансування українських збройних формувань", - заявили у відомстві.

За даними видання, у результаті спільних заходів УФСБ Росії, органів військової контррозвідки та Росгвардії вдалося встановити місце, де зберігалися ці папери.

У відомстві додали, що наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямований на встановлення причетних до фінансування української армії.