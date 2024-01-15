ФСБ заявила, що "Свідки Єгови" фінансували українську армію
В управлінні ФСБ у так званій ДНР заявили, що знайшли документи, які свідчать, що заборонена в Росії екстремістська організація "Свідки Єгови "о причетна до фінансування ЗСУ
Про це повідомляє РИА Новости.
"Під час огляду об'єкта виявлено та вилучено понад 20 тисяч примірників екстремістської літератури, а також службові документи, що містять інформацію про причетність організації до фінансування українських збройних формувань", - заявили у відомстві.
За даними видання, у результаті спільних заходів УФСБ Росії, органів військової контррозвідки та Росгвардії вдалося встановити місце, де зберігалися ці папери.
У відомстві додали, що наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямований на встановлення причетних до фінансування української армії.
- У 2017 році Росія визнала цю релігійну організацію екстремістською та заборонила її діяльність у тому числі в окупованому Криму.
- У 2018 році розпочалося переслідування "Свідків Єгови" у рамках кримінальних справ.
- Станом на серпень 2023 року, кримінального переслідування за свою віру зазнали 25 "Свідків Єгови", шестеро з них відбувають терміни в колонії.
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