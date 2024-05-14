Франція надасть Україні ракети для системи ППО SAMP/T
Франція передасть Києву в межах військової допомоги ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на парламентських слуханнях, передає Reuters.
Зауважується, що Париж поставить Україні нову партію ракет "земля-повітря" Aster 30 для комплексів ППО SAMP/T, які були надані раніше.
Лекорню також підкреслив, що вже підписав другу партію ракет Aster та додав: це дасть можливість системі SAMP/T, яку Франція передала разом з Італією, "продовжувати працювати, якщо ми говоримо про перехоплення російських ракет, які можуть атакувати Київ".
- 31 березня Лекорню заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні Франція передасть сотні одиниць бронетехніки та ракети Aster.
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