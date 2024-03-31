Франція поставить Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети Aster, - міністр оборони

Про це повідомляє Le Monde.

За словами міністра, Франція передасть стару броньовану техніку, яка "все ще справна", але її збираються замінити новішою.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року", - сказав Лекорню.

Він також заявив, що Франція хоче допомогти з посиленням ППО України, тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T, які є аналогом системи Patriot.

"Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа", – додав міністр.