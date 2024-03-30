Франції передаватиме Україні списане озброєння, - міністр оборони
Франція передаватиме Україні списане озброєння замість того, щоб просто викидати – це не вплине на обороноздатність країни
Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю Var-Matin.
У Лекорню запитали, як він реагує на критику щодо передання озброєння зі складу Збройних сил Франції до України. За словами журналіста, це "може послаблювати безпеку Франції".
Глава Міноборони відповів, що передання Україні озброєння ніяк не впливає на національну безпеку Франції, оскільки воно є списаним.
"Замість викидати цю зброю та обладнання на смітник чи віддавати іншим країнам, ми віддаємо їх українській армії. Але повторюю: обороноздатність від цього не погіршується", – сказав він.
- 26 березня стало відомо, що Франція планує найближчим часом доставити в Україну 78 самохідних артилерійських установок Caesar.
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